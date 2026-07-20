Comienzan las obras de la estatua dedicada a los hermanos de la Lejía 

Obras en el entorno de la Torre para instalar la estatua de los hermanos de la Lejía JAVIER ALBORÉS

Ya han comenzado las obras para instalar la estatua dedicada a los hermanos de la Lejía en el parque Carlos Casares, en el entorno de la Torre de Hércules y la antigua prisión provincial. Las obras, según reza el cartel instalado en la zona, tendrán un plazo de ejecución de dos meses y la empresa encargada de realizarlas es Jardinería Arce SL.

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El Ayuntamiento optó finalmente por esta ubicación en Monte Alto tras recibir el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. El monumento, de doce metros de altura y elaborado en bronce, está dedicado a cuatro hermanos represaliados tras el golpe de estado de 1936, tres de ellos fusilados en el Campo da Rata.

El cuarto pudo huir y ahora la escultura los reunirá de nuevo simbólicamente, formando una torre humana -con el último sosteniendo sobre su cabeza una bóveda celeste-. La pieza es obra del escultor Ramón Conde y fue donada en 2020 por la hija del hermano superviviente, Pepín, que huyó a Argentina, aunque hasta ahora el Ayuntamiento no había decidido dónde colocarla.

En principio se había pensado instalarla más cerca del Campo da Rata, pero el Gobierno local alegó problemas técnicos. En los últimos tiempos estuvo cogiendo polvo en un depósito y ahora ocupará un lugar relevante en la ciudad tras una inversión del Ayuntamiento de 8.000 euros -destinados a elaborar un bastidor octogonal de dos metros de altura donde depositarla-.

Los hermanos de la Lejía -conocidos con ese sobrenombre por su padre, José García, fabricante de lejía- tienen una calle en A Coruña desde 2002 por iniciativa de Francisco Vázquez.

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