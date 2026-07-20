Ayuntamiento de A Coruña y taxistas ya perfilan el área de prestación conjunta

Reunión del sector del taxi con el Ayuntamiento

El portavoz del Gobierno municipal y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, así como la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, mantuvieron una reunión de trabajo con los responsables de las dos asociaciones que representan al sector del taxi en la ciudad, Ricardo Villamisar, presidente de Tele Taxi, y Antonio Vázquez Ramos, presidente de Radio Taxi. El encuentro se enmarca en las acciones que desarrolla el Ayuntamiento para impulsar el establecimiento de un área de prestación conjunta que mejore el servicio público de taxi en A Coruña y su área metropolitana. Y, del mismo modo, que facilite y mejore las condiciones de trabajo de los profesionales del sector.

Lage expresó el compromiso del Gobierno local con el sector y avanzó que trabajará con los ayuntamientos del área metropolitana para buscar la aprobación de una ordenanza de carácter supramunicipal que regule el área de prestación conjunta, ordenanza que será consensuada también con el propio sector antes de su aprobación para recoger sus demandas y contribuir así a la mejora del servicio para los usuarios. También para que los taxistas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles.

“Tuvimos sintonía total con Tele Taxi y Radio Taxi para apostar por un área de prestación conjunta, que mejore el servicio al ciudadano y ayude al profesional a desarrollar su trabajo en las mejores condiciones”, explicó Lage. “La realidad metropolitana desborda los límites municipales y es el momento de crear un área de prestación conjunta, creemos que hay que hacerlo de común acuerdo con los ayuntamientos del área”, en referencia a Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo.

Ricardo Villamisar, presidente de Tele Taxi, cree que es un primer paso importante. “Estamos en una fase inicial y ni siquiera existe un borrador, porque es un tema complejo; en este caso hemos ido simplemente a escuchar, pero el taxi siempre está a favor de una mejora del servicio, y en el área hay empresas punteras a nivel mundial”, recuerda.

Por su parte, Antonio Vázquez, de Radio Taxi, indica: “Es un primer paso, pero también consideramos importante que se cuente con la opinión de los taxistas. Hay que definir un borrador primero y una ordenanza después. Cada ayuntamiento tiene sus taxis y no pueden quedar descuidadas unas zonas por ir a otras”.