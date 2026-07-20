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A Coruña

La AECC de A Coruña pide no faltar a las mamografías tras la caída registrada en el cribado: "Participar salva vidas"

Pese a que el grado de supervivencia de este cáncer es elevado, su detección precoz es fundamental

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
20/07/2026 03:12
Rosa Trillo, en los pasillos de la sede de la AECC en A Coruña
Rosa Trillo, en los pasillos de la sede de la AECC en A Coruña
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Solo el 68% de las mujeres entre 50 y 69 años declaran haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, muy por debajo de los niveles de 2017, cuando lo hacían el 81,5%. Estos datos, procedentes de la Encuesta de Salud de España 2023 del Ministerio de Sanidad, revelan una preocupante caída en la participación en los cribados que pone en alerta a la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, que pide la implicación de la población diana en unas pruebas clave “para mejorar la supervivencia”.

Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en todo el mundo, con una mayor incidencia entre los 45 y los 65 años. La prueba diagnóstica por excelencia es la mamografía, cuyos cribados se ampliaron recientemente para albergar un mayor rango de edad, de los 45 a los 74. “Galicia ya lo venía implantando, sobre todo en la edad de los 74 años, pero a partir de ahora, se hará de forma progresiva a mujeres entre 45 y 50 años también”, explica Rosa Trillo, psicóloga de la AECC en A Coruña y técnica de Promoción de la Salud en la asociación.

Aumento de la supervivencia

Pese a que este tipo de cáncer tiene una supervivencia elevada –en torno al 85% aproximadamente–, Trillo recalca la importancia de realizar estas pruebas por varios motivos: “La detección precoz es fundamental para aumentar la supervivencia, pero también para reducir la agresividad en los tratamientos y facilitar que el proceso sea menos invasivo para las personas”.

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Esto aplica para todos los tipos de tumores, como el del cuello uterino, donde la evolución es similar al de mama: en 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años se había realizado una citología en los últimos cinco años frente al 80% de 2017.

Pese a los datos del Ministerio, Trillo destaca que el cribado de mama es uno de los que mayor tasa de participación registran, debido –entre otros factores– a que se implantó hace muchos años. “Las cifras se sitúan por encima de, por ejemplo, el de cáncer de colon, donde es necesario incidir mucho en la participación, también en la población masculina, que sabemos que colabora menos en general en las pruebas de cribado”, advierte la técnica de la asociación  coruñesa.

No obstante, las perspectivas en este caso son esperanzadoras, pues según la Encuesta de Salud este cribado registra un avance sostenido a lo largo de los años, que pasa del 3,4% de 2009 al 38,7% de 2023.

“Hay que participar porque salva vidas”, insiste Trillo, que recomienda que “en el caso de que no se reciba la citación, algo que puede ocurrir porque no cumplan los criterios o porque no se tenga actualizada la información en el sistema, es aconsejable acudir al centro de salud para asegurarse de que está todo correcto”.

Otras medidas

Participar en los cribados no es la única forma de prevención a tener en cuenta. La técnica en promoción de la salud en A Coruña recuerda que llevar “hábitos de vida saludables” también es importante, entre ellos una alimentación equilibrada, la reducción del sedentarismo, así como evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Además, Trillo recuerda que ante “cualquier anomalía o cambio, es importante consultar”. Algo que no solo deben hacer las mujeres, pues también los hombres pueden padecer cáncer de mama: “Es una probabilidad muy reducida, pero existe”. 

José Luis Fernández Trisac, jefe de Neonatologia del Materno, y Paula Urones, supervisora de puerperio

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