Salvan en A Coruña a un hombre que trató de degollarse después de matar a su perro

Una ambulancia del 061, en una intervención Achivo El Ideal Gallego

Médicos del 061 consiguieron salvar la vida in extremis a un hombre vecino de Penamoa que se había degollado a sí mismo después de haber degollado a su mascota. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves, cuando patrullas de la Policía Local seguidas de la Policía Nacional acudieron a una residencia de Penamoa ante un aviso de un hombre que se había autolesionado.

Al entrar en la vivienda, los agentes descubrieron al hombre totalmente ensangrentado y a su mascota muerta. Lo había degollado con el mismo cuchillo con el que luego procedió a intentar matarse él.

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Afortunadamente, la pronta actuación de los servicios de emergencia evitó que el hombre muriera. Los médicos del 061, consiguieron atajar la hemorragia y lo trasladaron al Complejo Hospitalario Universitario donde se recupera.

Fuentes policiales señalan que la víctima, de mediana edad, vivía sola en una de las casas de esta zona de A Coruña.