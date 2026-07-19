Salvan en A Coruña a un hombre que trató de degollarse después de matar a su perro
Médicos del 061 consiguieron salvar la vida in extremis a un hombre vecino de Penamoa que se había degollado a sí mismo después de haber degollado a su mascota. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves, cuando patrullas de la Policía Local seguidas de la Policía Nacional acudieron a una residencia de Penamoa ante un aviso de un hombre que se había autolesionado.
Al entrar en la vivienda, los agentes descubrieron al hombre totalmente ensangrentado y a su mascota muerta. Lo había degollado con el mismo cuchillo con el que luego procedió a intentar matarse él.
Afortunadamente, la pronta actuación de los servicios de emergencia evitó que el hombre muriera. Los médicos del 061, consiguieron atajar la hemorragia y lo trasladaron al Complejo Hospitalario Universitario donde se recupera.
Fuentes policiales señalan que la víctima, de mediana edad, vivía sola en una de las casas de esta zona de A Coruña.