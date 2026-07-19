Los lugares de A Coruña más espaciosos donde ver el eclipse total de Sol

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

A Coruña ya cuenta los días para disfrutar del que será, según los expertos en la materia, el fenómeno astronómico del siglo. El próximo 12 de agosto, la ciudad será una de esas ubicaciones privilegiadas donde disfrutar del eclipse total de Sol, uno de esos sucesos que nadie se quiere perder y que, algún día, será una de las anécdotas más contadas de padres a hijos y de abuelos a nietos. Tanta es la expectación por ver el fenómeno que se prevén en total más de diez millones de desplazamientos en España. Aunque seguramente no sean tantas las personas que finalmente aterricen en la urbe herculina, sí serán varios miles los turistas que crucen el mundo para disfrutar del acontecimiento a orillas del Atlántico. Sin embargo, todavía son muchas las personas –tanto foráneas como coruñesas– que aún no tienen claro en qué punto de la ciudad ver el eclipse.

Por ello, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un mapa de sombras con un total de 46 ubicaciones repartidas en los diferentes distritos de la ciudad. Tal y como explicó el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, prácticamente en cada barrio habrá alguna zona en la que divisar a la perfección el fenómeno. No obstante, no todos los puntos designados pueden acoger la misma cantidad personas. “A idea era distribuir lugares en todos os barrios onde ver o Sol. Non só ter unha boa posición, senón que a zona sexa accesible para todos e conste dos equipamentos necesarios”, concreta Pérez Maldonado.

Puntos de observación del fenómeno astronómico Cedida

El que seguramente sea uno de los espacios que más gente acogerá el próximo 12 de agosto es el entorno de la Torre de Hércules. Y es que, además de ser uno de los puntos de mayor atracción turística de la ciudad, también cuenta con la mayor superficie donde poder disfrutar del eclipse. De esta forma, sus más de 165.550 metros cuadrados permitirían acoger, en un supuesto en el que cada persona ocupase algún espacio de sus inmediaciones, a un total de 496.670 personas. Es decir, solo el entorno de la Torre podría albergar casi el doble de la población que tiene A Coruña.

Recomendaciones

Otros de los puntos de observación más espaciosos que ubica el Ayuntamiento es el monte de San Pedro. Con una superficie total de 54.000 metros cuadrados –aunque habrá zonas a las que no se pueda acceder– y una de las posiciones más privilegiadas para observar el horizonte, se posiciona como uno de los puntos favoritos para disfrutar del fenómeno astronómico. Tanto es así que el monte estará abierto a la ciudadanía, pero con condiciones específicas. Así, el Gobierno municipal dispondrá un servicio especial de transporte público de ida y vuelta hasta la rotonda de la Estrada dos Fortes, principal vía de acceso al monte, que estará cerrada al tráfico para evitar colapsos. A partir de ahí se accederá a pie.

Muy cerca se encuentra otra zona verde que, por su gran superficie, podría albergar la presencia de otros tantos miles de personas. Se trata del parque de Bens, un lugar en el que, debido a su gran tamaño, el Ayuntamiento estableció dos puntos de observación diferentes. Uno en la zona norte (entrada al parque desde el aparcamiento) y otro en la zona sur (donde la lancha de salvamento Blanca Quiroga). En total, el espacio tiene una superficie de casi 146.000 metros cuadrados, por lo que, en caso de disponer de toda su superficie para ver el eclipse, podría acoger a más de 437.800 personas en su interior.

El entorno de la Torre, el Paseo y los parques de Bens, Oza y Eirís son, junto a San Pedro, los puntos más amplios

Otra de las zonas más interesantes para disfrutar del fenómeno es el Paseo Marítimo, aunque, según el director de los Museos Científicos, no es una de las más recomendables debido a la carencia de servicios. En este caso, tanto el Paseo como Manuel Murguía y la avenida de La Habana se cortarán al tráfico a las 18.00 horas y se reabrirán por tramos tras el fin del evento astronómico. Lo que podría hacer que la gente pueda divisar el fenómeno desde la calzada. En el caso de las playas de Riazor y el Orzán –puntos de observación prioritaria– la alcaldesa. Inés Rey, recomienda ver el eclipse en los arenales a las personas que asistan al partido del Teresa Herrera –que disputará el Deportivo contra el Real Madrid apenas media hora después de que termine el fenómeno astronómico–, debido a la proximidad del estadio.

A Coruña anuncia el dispositivo especial para el día del eclipse, que cortará el Paseo Marítimo al tráfico Más información

Un poco más alejados del centro urbano, se encuentran otros dos puntos de observación que, por su gran espacio, también podrían ser enclaves ideales para observar el horizonte. El primero es el parque de Oza, que cuenta con una superficie de 54.445 metros cuadrados y una capacidad para albergar a más de 160.000 personas. A apenas unos metros se encuentra el parque de Eirís, que, en caso de contar con cada uno de sus metros cuadrados, podría acoger a más de 288.000 personas que quieran disfrutar del eclipse total de Sol.

“Enclaves destacados”

A estos puntos se le sumarían otros “enclaves destacados” como el aparcamiento del Aquarium, la plaza de Galatea, Os Mariñeiros, la explanada del Ágora, el paseo de O Parrote, O Portiño, el parque de San Diego, la plaza de Xuxán, la explanada del edificio sindical del Sector 7 o el parque de Novo Mesoiro.

Aunque el acontecimiento, que comenzará a las 20.28 horas, tan solo durará un minuto y 16 segundos, se prevé que la expectación será intensa también en las horas previas. Por lo que, además de recomendar evitar desplazamientos en la medida de lo posible, también se incide en la importancia de escoger la zona adecuada para observar el fenómeno con cierta previsión.

Así, también se insiste en que no es recomendable mirar al Sol directamente durante el fenómeno astronómico. En este caso, lo más adecuado es utilizar métodos indirectos como gafas con filtros solares. En el caso de los más pequeños, mejor optar por opciones más conservadoras, como las cajas estenopeicas, por ejemplo.