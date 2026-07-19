La Casa de las Ciencias ofrece 160 plazas diarias para disfrutar del documental inmersivo sobre el eclipse solar

Casa de las Ciencias El Ideal Gallego

La Casa de las Ciencias de A Coruña ha puesto en marcha una programación especial con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, ofreciendo cerca de 160 plazas diarias para asistir a las proyecciones del documental inmersivo ‘3CLIPSE’ en su planetario.

La actividad forma parte de la programación cultural y divulgativa impulsada por el Ayuntamiento para acercar al público uno delos acontecimientos astronómicos más destacados de las próximas décadas: los tres eclipses solares que podrán observarse desde la Península Ibérica en 2026, 2027 y 2028.

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Las proyecciones se celebran todos los días de la semana en doble sesión: a las 13.00 horas en castellano y a las 19.00 horas en gallego, aunque los días 25 de julio y 29 de agosto no habrá sesión en castellano. El documental podrá verse hasta el 31 de agosto.

Estrenada el pasado 26 de junio de forma simultánea en 35 planetarios, museos y centros de ciencia de España y Portugal, la producción está coordinada por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y coproducida por el Ayuntamiento de A Coruña, a través de los Museos Científicos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

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Dirigido por Fernando Jáuregui, el documental cuenta con la participación del estudio coruñés Antaruxa y de profesionales de los Museos Científicos. La propuesta combina divulgación científica y narrativa audiovisual para explicar cómo se producen los eclipses, su importancia histórica y cultural y por qué continúan despertando fascinación en la actualidad. Está recomendada para público a partir de 10 años.

Además de las sesiones del planetario, el proyecto pone a disposición del público una exposición descargable, una guía didáctica, vídeos divulgativos y otros recursos educativos a través de su página web.

Preparativos para el 12 de agosto

El Ayuntamiento continúa ultimando el dispositivo especial para la jornada del eclipse, que coincidirá con la celebración del Trofeo Teresa Herrera en el estadio de Riazor. El operativo contará con más de 300 efectivos, refuerzo del transporte urbano y aparcamientos disuasorios en los campus de A Zapateira y Elviña.

También se habilitará una línea especial de autobús para conectar estos aparcamientos con el centro de la ciudad y se reforzarán varias líneas de transporte público para facilitar los desplazamientos hacia las principales zonas de observación. Asimismo, el Consistorio ha habilitado un visor interactivo en su web con diferentes puntos recomendados para seguir el eclipse desde distintos barrios de A Coruña.