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A Coruña

Hace 25 años | Los bomberos coruñeses reparten caramelos para protestar por su situación laboral

Hace 75 años, en 1951, jóvenes coruñesas acudían con mantilla a un evento taurino

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/07/2026 04:03
Un bombero reparte planfletos para protestar contra su situación laboralLOS BOMBEROS REPARTEN PANFLETOS Y CARAMELOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD PARA SOLICITAR MEJORAS LABORALES
Un bombero reparte planfletos para protestar contra su situación laboral
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, el Ayuntamiento daba los últimos retoques al futuro tranvía, que marcaría el final de la línea turística para iniciar el metro ligero en A Coruña. Mientras, los bomberos repartían caramelos para mostrar su malestar laboral. Además, en 1951, hace 75 años, a la fiesta de exaltación del trabajo se sumaba la celebración en la plaza de toros de un gran evento al que acudieron jóvenes coruñesas ataviadas con las tradicionales mantillas.

Hace 25 años | Los bomberos coruñeses reparten caramelos para protestar

La llegada del tranvía a la falda del monte de San Pedro marcará el fin de la línea turística y el arranque del metro ligero. Pero antes habrá que preparar el terreno. Tres proyectos, que se materializarán en los próximos dos años, se encargarán de conectar la glorieta de los Surfistas con la glorieta de San Roque, poniendo así punto y final a la red del tranvía histórico. Francisco Vázquez confirmó que el futuro metro ligero hará su primera parada en Los Rosales y Labañou, conectando ambos barrios con la zona centro. La implantación de la red, con una inversión de 20.000 millones de pesetas, precisará del apoyo de las administraciones central y autonómica e inversiones de la Unión Europea. 

Por otra parte, los bomberos volvieron a salir a las calles para informar a los coruñeses de su “profundo malestar” por las “continuas negativas” del Ayuntamiento a atender sus reivindicaciones. Casi medio centenar de funcionarios repartieron golosinas y folletos en las zonas más concurridas. Con la promesa de un caramelo, los bomberos pedían a los coruñeses que leyesen el panfleto.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de julio de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 19 de julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Jóvenes con mantillas para iniciar el festival de la Plaza de Toros

Se celebró en la Plaza de Toros el festival anunciado, con regular entrada. Poco después de las seis hizo su entrada en el ruedo el desfile de calesas ocupadas por bellas señoritas ataviadas con mantillas, a las que daban escolta motoristas, que luego hicieron varias evoluciones. Hizo la petición de las llaves la encantadora amazona Pilar Cancelo. Fueron todas obsequiadas con ramos de flores. 

Jóvenes coruñesas con mantilla en 1951
Jóvenes coruñesas con mantilla en 1951

La Fiesta de Exaltación del Trabajo se celebró en nuestra capital con diversos actos: recepción militar en el Palacio de Capitanía, pruebas de natación en la piscina, festival taurino, asueto en fábricas, talleres, comercios y centros oficiales. Aficionados a la estadística calculaban que más de cincuenta mil personas se trasladaron a las playas y al campo. 

En la crónica de sucesos, el ómnibus C-4861, que iba conducido por Manuel Manteiga Gómez, de 38 años, atropelló en la curva de Monelos al niño de tres años Luis Jesús Bazarra Cordeiro, que precipitadamente se lanzó a cruzar la calle. Fue curado en la Casa de Socorro de un hematoma en la región occipital y contusiones en la lengua.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de julio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 19 de julio de 1951
Archivo El Ideal Gallego
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