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A Coruña

El fenómeno de las mareas vivas, a tener en cuenta por los visitantes el 12 de agosto y las jornadas posteriores

La subida inusual del agua coincidirá con el momento de mayor atracción turística de todo el verano en la ciudad

Dani Sánchez
Dani Sánchez
19/07/2026 03:40
Mareas vivas playa del Orzán. FOTOS Germán Barreiros (13)
Las mareas vivas obligaron a cerrar la playa del Orzán en agosto del año pasado
Germán Barreiros
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El fenómeno de las mareas vivas en A Coruña es un suceso tan espectacular como peligroso. Y es que, a pesar de lo impactante que suele ser ver olas de varios metros de altura o la marea tan baja que permite cruzar a pie los dos arenales de la ciudad, muchas veces se opta por desalojar las playas para evitar desgracias, lo que puede fastidiar el plan de tomar el sol a más de uno. Este suceso, que se produce debido a la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre el agua del océano, tiene lugar en la ciudad en varios momentos del año. Durante esta semana, se vivieron tres jornadas en las que las olas alcanzaron picos de hasta cuatro metros de altura. Aunque para las jornadas del 12 y 13 de agosto, se espera que se repita este suceso, coincidiendo con el eclipse y sus días posteriores.

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Y es que el fenómeno de las mareas, por raro que parezca, no es tan conocido en otras partes del mundo. Ni siquiera de España. En el mar Mediterráneo, por ejemplo, no se producen este tipo de fenómenos. Solamente en el caso de las Baleares, donde se producen pequeños temblores, que provocan que suba el nivel del mar ligeramente.

Más activas con la Luna

En este sentido, siempre se producen mareas más activas con Luna llena y nueva, en ciertos momentos del año, sobre todo llegando al equinoccio, por lo que durante los meses de agosto y septiembre se pueden producir más fuertes. En este caso, este fenómeno coincidirá con la época del año en la que mayor cantidad de turistas registrará A Coruña, en plena oleada de visitantes con motivo del “acontecimiento astronómico del siglo”.

Para estos días de agosto, se esperan al menos cuatro metros de altura de marea. De ser así, no sería suficiente para que se coma los arenales, por lo menos, durante el día del eclipse total de Sol. Sí podría suceder en los días posteriores, cuando se espera que la diferencia entre mareas sea mayor y, dependiendo del tiempo, pueda favorecer que haya olas de varios metros de altura.

Otro de los sucesos que podría impedir la visibilidad del eclipse es la nubosidad. Según la Aemet, las nubes aparecen en la ciudad cada cuatro años el 12 de agosto. En cualquier caso, no será como el parcial de Sol del 8 de abril de 2024, cuando la presencia de cielos nublados dificultó vislumbrar el fenómeno. Durante un eclipse total, la Luna bloquea completamente la luz del Sol, sumiendo la región afectada en una oscuridad momentánea. Si en ese momento el cielo está cubierto de nubes densas, la capacidad de observar se vería comprometida. Este escenario, si bien permitiría percibir cambios en la luminosidad, no brindaría la espectacularidad del evento. 

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