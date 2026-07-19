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A Coruña

Abierta hasta el próximo viernes la convocatoria artística 'RE VERSIÓNS', impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña

Redacción .
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19/07/2026 11:52
Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011
Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011
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Abierta hasta el próximo viernes, 24 de julio, la convocatoria artística 'RE VERSIÓNS', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña que invita la reinterpretar la memoria musical coruñesa a través del arte contemporáneo tomando como referencia la historia del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Tal y como ha trasladado la organización del festival en una nota de prensa, la iniciativa pretende poner en valor el legado musical de la ciudad mediante un diálogo entre creación contemporánea y las bandas y artistas que formaron parte de la historia del Noroeste Pop Rock.

Hasta el momento, un total de 30 artistas de A Coruña y de su área metropolitana ya formalizaron su participación en la convocatoria. Sus propuestas deberán reinterpretar portadas de discos vinculadas al universo artístico del festival.

La exposición final reunirá una selección de las obras presentadas, inspiradas en algunas de las referencias discográficas más representativas de la escena musical relacionada el festival y podrá visitarse de 30 de julio al 8 de agosto en la Casa Museo Casares Quiroga.

Con todo, las personas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 24 de julio a través del formulario disponible en https://reversionesnoroeste.com/

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