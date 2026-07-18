El reciclaje por tonelada en Nostián costará el doble que si se llevara a la planta de Sogama

Vista de la planta de Nostián Quintana

La licitación en Junta de Gobierno local por segunda vez del contrato para la planta de tratamiento de basuras de Nostián es, por un lado, una buena noticia, dado que el proceso se ha eternizado y la planta se lleva gestionando de forma irregular más de seis años. Pero también es una mala noticia para los bolsillos de los coruñeses, porque si el contrato quedó desierto la primera vez que se licitó fue porque no convenció económicamente. Ahora, el precio a pagar por tonelada se ha incrementado notablemente, más de un 30%, de manera que prácticamente dobla el que pagan los ayuntamientos que transportan sus desperdicios a Sogama, que apenas superan los 60 euros por tonelada.

En el lado positivo, hay que señalar que la planta de la Xunta incinera la mayor parte de su basura, y que tampoco esta cifra tiene en cuenta los costes asociados al transporte. Pero, sin duda, este precio se dejará notar en el bolsillo de los coruñeses porque la normativa europea exige que el coste del reciclaje repercuta directamente en el bolsillo del ciudadano, para incentivarle a generar menos desperdicios y a separar mejor la basura.

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Los dos primeros años, el precio por tonelada será menor, 94,93 euros (en el anterior contrato era de 89,96) pero esto se debe a que se consideran años de transición, mientras la nueva adjudicataria construye la nueva y más grande planta de tratamiento en Nostián. Tan grande, de hecho, que podrá procesar los desperdicios no solo del área metropolitana, como está haciendo a día de hoy (excepto en el caso de Arteixo), sino de muchos municipios más. De hecho, sin los municipios reunidos bajo el Consorcio As Mariñas, la planta no sería viable. Es por eso que el contrato incluye una cláusula según la cual, si el número de toneladas anuales bajara de 132.001 toneladas será de 149,45 euros, y si son superiores a 177.999 toneladas, el canon se rebajará a de 117,40 euros.

Es por eso que el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, ha manifestado en varias ocasiones que es necesario un acuerdo con Sogama para reciclar la basura de otras poblaciones gallegas. El portavoz municipal aseguró en una ocasión que la planta de reciclaje de la Xunta está colapsada y que lo que debe hacer la Xunta es avanzar en un modelo de colaboración Sogama-Nostián. Esto permitiría amortizar el gasto que supondrá para la concesionaria construir una planta tan grande como la que se proyecta y que ha supuesto la expropiación de 120.000 metros cuadrados en una primera fase para unirlos a los 180.000.

Programa y horario ampliado

Por supuesto, siempre existe una parte de la basura que, simplemente, no se puede reciclar, quizá porque no estaba bien separada. Es lo que se conoce como rechazo. El porcentaje mínimo puntuable que figura en el nuevo contrato de Nostián es de un 40% sobre las entradas procesadas en la planta (unas 155.000 toneladas) y un máximo del 45%.

Los rechazos dependen en gran medida del porcentaje de impropios. Es decir, que si la basura se mezcla en los contenedores, más difícil es reciclarla. A Coruña ha adoptado desde el año pasado un nuevo sistema de separación en origen, basado en cinco contenedores, para adaptarse a la actual normativa, y se han celebrado campañas de concienciación. Queda por ver si surten efecto.