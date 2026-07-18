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A Coruña

Maritza, madre de Yoel Quispe: “Ahora voy a cumplir los sueños de mi hijo”

La progenitora del joven apuñalado mortalmente en Juan Flórez relata la durísima lucha hasta lograr una sentencia por asesinato

Lara Fernández
Lara Fernández
18/07/2026 03:55
Maritza Yovanna Gómez, madre de Yoel Quispe
Maritza Yovana Gómez, madre de Yoel Quispe
Carlota Blanco
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Quienes tienen hijos saben el insoportable dolor que puede suponer despedirse de ellos antes de tiempo. Quienes no, pueden ponerse en su piel. Maritza Yovana Gómez perdió al suyo en la madrugada del 23 de diciembre de 2023. Yoel Quispe recibió una puñalada en el corazón que le causó la muerte casi inmediata. Para Maritza, ese día cambió su vida, que ya nunca volverá a ser igual: “Estoy aquí por el amor de mi hijo, ya nada es igual para mí”, sostiene emocionada y vistiendo una camiseta con el mensaje ‘Xustiza para Yoel’.

Pero ese día comenzó una lucha sin descanso. Esta mujer, su familia, sus amistades e incluso gente colaboradora de varias ONG, como Gabriela Frías –portavoz de la plataforma Xustiza para Yoel–, unieron fuerzas para que la muerte de Quispe fuese juzgada como un asesinato, y no homicidio, como la calificó el fiscal inicial de la causa. Prueba de esta lucha son las concentraciones en cada aniversario del fallecimiento de Yoel, así como el altar en su honor que todavía perdura en la calle Sinfónica de Galicia y que no desaparecerá hasta que haya una sentencia firme.

“La lucha ha sido muy dura desde el principio. Siempre luchamos porque fuese calificado de asesinato. Yo, como madre, solo pedía justicia, nada más. A Yoel lo asesinaron y esta lucha ha sido dura, han sido dos años y medio. Al principio el fiscal solo metió a un por homicidio y eso me puso tan, tan mal... Recurrimos a todo, a la Policía de Investigación, a la Subdelegación del Gobierno, a todos, para que se hiciese justicia”, señala. Maritza, reconoce, pasó por momentos en los que “quise tirar la toalla porque no podía más. Pero las amistades y mi familia me daban esa fuerza. También por el amor de mi hijo y por mi hija, quien me levanta cuando no puedo más”.

“Un niño alegre y solidario”

Hablar de Yoel es “muy duro” para esta madre, a quien le gustaría que su hijo fuese recordado como “lo alegre que era, lo que le gustaba ayudar a la gente. Él animaba a todo el mundo y quería tener su negocio propio. Estábamos pensando en abrir un restaurante o un supermercado pequeñito. Era muy trabajador y siempre salía adelante, siempre quiso tener algo en la vida. Solo quiero que lo recuerden como un niño alegre y solidario”.

Ahora, precisamente, la intención de Maritza es montar un negocio. “No lo haré pronto porque hay que tener capital pero estoy en esa mira. Voy a cumplir los sueños de mi hijo”, relata. Sobre el resultado del juicio, en el que dos de los tres acusados resultaron condenados por asesinato –José Luis Franco como autor de los hechos y Yared Gestal como cooperador necesario al entregarle la navaja–, la madre de Yoel adelanta que “recurriremos la sentencia para que Aarón –el tercer acusado que quedó absuelto– sea condenado como cómplice porque estuvo ahí en todo momento, sabían que lo habían asesinado y es cómplice”.

El juicio, pese a ser duro, supuso un “alivio”: “La fiscal, Olga Serrano, cambió su calificación de homicidio a asesinato, y eso fue un alivio. Se lo agradezco”. En todo el camino, la plataforma Xustiza para Yoel sirvió de altavoz social. Gabriela Frías y otras compañeras colaboraban con colectivos “antiracistas y de la lucha por las personas migrantes”. A raíz del caso de Yoel, “fuimos acompañando a Maritza y fue llamativa la reacción de la gente cuando comenzamos a movernos en redes. La gente estaba muy sensibilizada con este tema y queríamos hacer algo mucho más formal”, explica la portavoz de la plataforma.

Maritza Yovana Gómez y Gabriela Frías, de la plataforma Xustiza para Yoel
Maritza Yovana Gómez y Gabriela Frías, de la plataforma Xustiza para Yoel
Carlota Blanco

Por su parte, desde Borrajo & Astray Abogados SLP, Adrián Borrajo, el abogado que, con Eduardo Astray, representaron a Maritza, comparte la satisfacción por el resultado del juicio. “No es lo mismo la muerte que es causada a través de un asesinato, que una muerte causada por un homicidio. Son figuras completamente distintas y esa diferencia es en lo que siempre hemos luchado, Maritza siempre ha dicho que lo que quería era justicia y que pagasen todos los responsables. Ella no ha luchado por que fuesen más o menos años, o por una indemnización. No estamos aquí por el dinero”.

Fiscalía

El cambio de Fiscalía, considera, “no fue porque después de la prueba que se practicó en el juicio apareciesen elementos completamente objetivos que nos hicieran a todos deslumbrarnos y ver que estábamos ante un asesinato. Estas pruebas también se hicieron en la instrucción, por lo que desde un inicio se sabía que esto era un asesinato. Lo que hizo Fiscalía fue corregir un error, y agradecemos que se haya corregido”. Ahora, pese a que “a Maritza no le van a devolver a su hijo, seguiremos luchando hasta la saciedad, hasta el Supremo, para que la tercera persona que quedó al margen sea condenada”.

“Pediré al Ayuntamiento que ponga una placa en memoria de Yoel en el lugar que fue su último respiro”Maritza Yovana Gómez

Hasta que el Supremo dicte la última palabra, el altar en memoria de Yoel seguirá presente en Sinfónica de Galicia. Pero Maritza no se rinde: “Pediré al Ayuntamiento que ponga una placa en memoria de Yoel en el lugar que fue su último respiro”.

Juicio Yoel

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