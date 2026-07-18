Los proyectos de los presupuestos participativos de A Coruña: señalizar las playas nudistas, un mirador de aves, juegos de agua o áreas para perros

Perros en el área canina del parque de Bens Pedro Puig

El Ayuntamiento de A Coruña abre la votación para los presupuestos participativos 2026-2027, un proyecto que en esta edición supera su récord histórico al superar las cien propuestas. Hasta el 31 de agosto, los vecinos de A Coruña podrán votar el destino de 2,6 millones de euros de actuaciones que ya han sido evaluadas técnica y económicamente. La votación estará disponible en la web 'Na Coruña contas' y en diez puestos itinerantes.

Las cien propuestas representan una inversión conjunta estimada de 12,6 millones de euros, muy por encima de los 2,6 que destina el Ayuntamiento a esta partida, que se reparte entre 2,08 millones para los diez distritos de la ciudad y 520.000 euros para propuestas que abarquen todo el territorio herculino.

Entre las ideas de esta edición destacan las relacionadas con los parques caninos e instalaciones dedicadas a los perros, junto con proyectos como la creación de un palco de música, mesas de ping pong, un mirador de aves, juegos de agua o la señalización de las playas nudistas de A Coruña.

Los proyectos más caros -en el ámbito dedicado a toda la ciudad- son los referidos a la mejora integral del jardín de San Pedro de Mezonzo y la mejora y refuerzo de la iluminación pública (ambos con un coste de 520.000 euros), mientras que el saldría más barato sería el de la instalación de pantallas en los espacios TEU, la red de espacios abiertos que el Ayuntamiento de A Coruña pone a disposición de la ciudadanía para su uso gratuito, público y abierto, una propuesta que tiene un coste estimado de 6.500.

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Por el medio aparecen propuestas como la señalización y categorización de las playas nudistas de A Coruña, poner en marcha una red de circuitos al aire libre para realizar andainas o marchas, construir un circuito de inercia para deportes de deslizamiento en el barrio de Bens, recuperar la iluminación ornamental de la Casa de las Ciencias, colocar cofres salvavidas a lo largo del Paseo Marítimo, poner fuentes para perros en espacios como el propio Paseo, Santa Margarita, Bens, parque de Adolfo Suárez, de Oza, Vioño o jardines de Méndez Núñez, la creación de refugios de biodiversidad urbana con especies autóctonas, instalar fuentes públicas, construir parques inclusivos, poner en marcha un parque de aventuras y una pista de obstáculos en Xuxán, reordenar el aparcamiento en el entorno de los juzgados de Os Mallos, humanizar la avenida del Ejército, poner badenes en las calles, construir refugios climáticos como minibosques con fuentes y agua, instalar placas solares en edificios municipales, poner una zona de juegos de agua en Xuxán o colocar letras con el nombre de A Coruña en algún lugar emblemático, como La Marina.

Además de los planes de los vecinos para toda la ciudad, los presupuestos participativos también cuentan con propuestas por distritos.

En el caso del número 1, que aúna la Ciudad Vieja, Cantones, La Marina y el Orzán, destacan ideas como la creación de aseos públicos o iluminación:

Creación de aseos públicos accesibles en la planta 0 del mercado de San Agustín

Creción de un cuarto de residuos refrigerado cerrado en la plaza de San Agustín

Iluminación nocturna en la zona de Maestranza y Rectorado

Instalación de consignas inteligentes refrigeradas y de temperatura ambiente en el mercado de San Agustín

En el distrito 2, que ocupan Monte Alto, Orillamar, Zalaeta, Matadero y Adormideras, se proponen desde huertos urbanos a barandillas.

Huerto urbano en el entorno de la pista de patinaje de Adormiderras

Colocación varias máquinas deportivas en la Finca de los Mariño

Renovación de la plaza del Galeta, con ampliación del parque infantil y retirada de la fuente

Humanización de la calle Alcalde Folla Yordi

Ampliación de la plaza de San José

Cambio de pavimento y acera en la calle de Curros Enríquez

Colocación de una barandilla segura en la zona de la residencia Torrente Ballester

El distrito 3 (Juan Flórez, Cuatro caminos, Ramón y Cajal y A Palloza) propone crear parques infantiles o un jardín histórico:

Parque infantil en la esquina entre Castiñeiras, Cabana y Juan Flórez

Reducción del impacto visual del muro de Juan Flórez

Creación de un jardín histórico en la plaza de la Fábrica de Tabacos

Instalación de un área canina integrada y renovación del mobiliario en la plaza José Toubes

En cuanto al distrito 4, que ocupan la zona de la estación de tren, la avenida del Ferrocarril, Os Mallos y Vioño, las propuestas van desde nuevos bancos a reurbanizaciones:

Instalar seis bancos en la explanada del Palacio de la Ópera que sustituyan a los que están delante de la puerta de acceso principal

Paso de peatones en la plaza de Monforte-Ronda Peatonal

Reurbanización y humanización de la plaza de la calle Puerto Rico

Desde el distrito 5 (Labañou, Alfredo Vicenti, Manuel Murguía y Los Rosales) apuestan por zonas de juegos, un nuevo carril bici o reducir baches elevados:

Acondicionar dos franjas de campo de Los Rosales (a la altura de Emilio González López) para realizar una plantación

Instalación de un palco de música en Alfonso Rodríguez Castelao

Renaturalización del Paseo de Ronda

Zona de juegos en el entorno del aparcamiento del parque Adolfo Suárez

Mejora del parque infantil del barrio de San Roque

Humanización de la calle Riazor

Acondicionamiento del acceso al parque de Bens por el camino de A Gouxa

Creación de un carril bici en la avenida Manuel Azaña de Los Rosales

Nuevo paso de peatones en la avenida de Finisterre

Rebajar el badén elevado de peatones en el cruce entre la avenida de Finisterre y el Paseo de los Puentes

Instalar iluminación y papeleras en la bajada al Ágora

El distrito 6, conformado por la calle Barcelona, Peruleiro, Agra do Orzán y As Conchiñas, apuesta por peatonalizaciones o huertos urbanos:

Anchear la calle Alfredo Tella

Peatonalizar el tramo de As Conchiñas

Devolver al barrio las huertas urbanas que desaparecieron con las obras de la urbanización de Visma

Una rampa de acceso a la calle Monasterio de Monfero en su intersección Toxos Outos.

Los vecinos que integran el distrito 7 (Os Castros, Monelos, Matogrande y Someso) son los que más proyectos han 'colado' en esta fase y piden incluir cosas como un parque de calistenia o crear zonas verdes:

Humanización de la plaza de confluencia entre la calle Mozart y Lois Peña Novo

Un parque de calistenia en Pierre Coubertin

Humanización de la plaza de As Rañas

Reubicación del parque de la plaza Rafael Dieste

Mejora de la pista de tenis de Rafael Alberti

Plantar más árboles en Enrique Mariñas

Pasos de peatones en Joaquín Martín Martínez

Huertos urbanos en el polígono de Someso

Reforma de la plaza de Pablo Iglesias

Colocar una fuente al inicio de A Gaiteira

Un área canina en el polígono de Someso

Creación de un espacio de ocio en Rafael Alberti

Crear una zona canina vallada en el parque de Oza

Mejoras en el túnel de la calle de Posse

Chorros de agua en el parque de Oza

Derriban el cierre de las viviendas de la avenida del Ejército del 18 al 36 para ajardinar y ampliar las aceras

Más bancos en la zona ajardinada de Matogrande

Adecuación de la carretera del Lugar de Martinete

Una acera en la Ronda de Outeiro sobre el túnel de Salgado Torres

Una pista deportiva en el parque de San Diego que utilice la zona de arenero

Iluminación de la pasarela peatonal entre Matogrande y el Barrio de las Flores

Un paso de peatones seguro entre el colegio San Francisco Javier y el parque de Oza

Reforzar el cierre de la cancha de baloncesto del parque Europa

Ampliación del aparcamiento del Barrio de las Flores

Una mesa de ping pong en la nueva plaza de José María Hernasáez

El distrito 8, que agrupa a Palavea, Pedralonga, Eirís, Lamadosa y As Xubias propone cosas como acondicionar fuentes o áreas caninas:

Acondicionamiento de la fuente de O Laranxeiro, situada en Palavea junto a la escuela infantil Os Cativos

Crear y terminar la acera en la calle Solíns, en su esquina con calle Dabán

Un área canina en el parking disuasorio de la antigua Fábrica de Armas

Los barrios de Elviña, A Zapateira, Mesoiro, Novo Mesoiro y Pocomaco (distrito 9) piden cosas como modernizar parques o aumentar la iluminación:

Habilitar el camino entre la calle Laxe y el polideportivo de Novo Mesoiro

Transformar el área canina de Illa de Sálvora en un el Novo Mesoiro Dog&Social Hub, con un equipamiento de vanguardia internacional

Modernización y mejora del parque de la urbanización Breogán

Recuperación de la zona verde entre las calles Oporto, La Haya y Oslo

Ampliación y modernización del parque infantil de Novo Mesoiro

Acondicionamiento del parque de la tirolina con mesas y bancos de piedra o cemento

Máquinas para rehabilitación funcional en la zona de Fragas do Eume y Ribeira Sacra

Ampliación del aula de actividades del Centro Cívico de Castro de Elviña

Dotar de iluminación del nuevo parque juvenil de Ribeira Sacra

Un parque biosaludable en la urbanización Breogán

Cambiar el cartel de la urbanización Breogán por un monolito más integrado en el entorno

Un parque natural para poder pasear con perros

Pistas de tenis de mesa en la calle Nápoles

Por último, desde el distrito 10 (que conforman barrios como O Ventorrillo, A Grela, Bens, Nostián, Penamoa y A Moura) piden desde un mirador de aves a un circuito canino:

Un puesto de observación ornitológica en Bens (el Mirador de las Aves)

Accesibilidad desde Alcalde Peñamaría de Llano a la parroquia del Pilar de O Ventorrillo

Creación de un parque canino de agility y biodiversidad en Bens

Creación de pasos de peatones entre el futuro parque de Visma y O Ventorrillo

Cada persona podrá apoyar una o varias propuestas del ámbito de la ciudad y proyectos de hasta tres distritos de su elección. Los resultados se publicarán una vez cerrada la votación y las actuaciones seleccionadas se incorporarán al presupuesto municipal mediante una modificación presupuestaria que se elevará al Pleno del mes de octubre. La ejecución de las obras se desarrollará entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028.

Para facilitar la participación, además de los votos online, el Ayuntamiento habilitará diez puestos itinerantes en distintos barrios entre el 21 de julio y el 31 de agosto:

● Martes, 21 de julio | Plaza de María Pita | 16.30–19.30 h

● Jueves, 23 de julio| Plaza Elíptica, Los Rosales | 16.30–19.30 h

● Martes, 28 de julio| Fórum Metropolitano, junto al Registro | 11.00–14.00 h

● Jueves, 30 de julio| Mercado de Elviña | 11.00–14.00 h

● Viernes, 31 de julio| Mercado de Monte Alto | 11.00–14.00 h

● Miércoles, 5 de agosto | Praza de Lugo, zona peatonal | 11.00–14.00 h

● Martes, 11 de agosto | Os Mallos, Ángel Senra | 16.30–19.30 h

● Miércoles, 19 de agosto | Centro Cívico de O Birloque | 16.00–19.00 h

● Miércoles, 26 de agosto | Coraza del Orzán | 16.30–19.30 h

● Lunes, 31 de agosto | Centro Ágora, junto al Registro | 11.00–14.00 h.