Las ‘montañas’ del Orzán aparecen en una espectacular puesta de sol en A Coruña

No hay que esperar al día 12 de agosto para ver espectáculos de la naturaleza en A Coruña. Lo que ocurrió en la noche de este viernes no fue, desde luego, tan histórico como el eclipse total que habrá en esa fecha, pero sí obligó a la mayoría de los paseantes a sacar su móvil y retratar el horizonte.

Las montañas de nubes del Orzán V.S.

Vista desde el paseo marítimo de Orzán-Riazor, la puesta de sol del viernes resultó espectacular. Del Millennium hasta la Torre, una montaña parecía dibujarse en el horizonte.

Las nubes bajas se ‘bañaban’ sobre el mar produciendo un efecto de lo más curioso, como si al fondo de la bahía hubiese una escarpada orografía. Grandes montañas de nubes posadas sobre la bahía que se combinaron con la caída del sol para crear un increíble paisaje en A Coruña.