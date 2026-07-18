La nueva parada de autobuses del Obelisco empezará a funcionar este lunes

Instalación de las marquesinas en el Obelisco Quintana

Este lunes, 20 de julio, entrarán en servicio las nuevas paradas del transporte urbano en el Obelisco y el Copacabana, donde ya son visibles las marquesinas que se incorporaron a la plataforma de espera de los usuarios. Así lo ha anunciado este sábado el Ayuntamiento de A Coruña, que señala también que esta apertura es necesaria para continuar el plan de trabajos en el Cantón Pequeño y plaza de Mina, donde se anularán las existentes para realizar la reforma y construir las nuevas paradas.

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Por ello, en esta fase, está previsto que tanto la parada del Obelisco como la del Copacabana concentren el tránsito de las personas usuarias del autobús urbano que hacen uso del servicio en los Cantones como punto de salida o destino.

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De esta forma, el Ayuntamiento avanza con la hoja de ruta prevista en la remodelación de los Cantones, donde esta semana también se trabajó en la pavimentación inicial del nuevo carril-bici que bordea los jardines de Méndez Núñez y, además, en la disposición de la capa de rodadura en los carriles destinados al paso del tráfico rodado.

Ambas actuaciones permiten dar un paso más en el plan de trabajos en el Cantón Grande, donde también se están dando pasos en la construcción de la nueva salida del aparcamiento subterráneo y en la creación del futuro ascensor que conectará la superficie con los sótanos del aparcamiento, situado frente a la sede de la Fundación Barrié y cuya estructura ya es visible.

La instalación de este ascensor, que no existía anteriormente, supondrá una mejora de accesibilidad sustancial con respecto a las conexiones previas con el área de estacionamiento, “ya que permitirá dar respuesta a las necesidades de las personas con movilidad reducida o la subida y bajada de los carritos infantiles”, tal y como subrayó la alcaldesa, Inés Rey, quien recordó que las obras avanzan en los plazos previstos y que los nuevos Cantones tendrán "menos asfalto, más verde y mejor accesibilidad una vez estén terminados los trabajos".