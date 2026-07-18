Hace 25 años | Dos heridos al salirse de la carretera un camión de recogida de basura

Los daños sufridos por el camión de Ferroser obligaron a que tuviese que intervenir una grúa para retirarlo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 dos trabajadores de Ferroser resultaron heridos de carácter leve al salirse de la carretera un camión de recogida de basuras; en 1976, hace 50 años, una explosión en La Grela dejó La Coruña sin luz durante más de seis horas como consecuencia de un cortocircuito en la subestación; hace 75 años, en 1951, una niña resultó herida tras caerse de un tranvía en La Coruña y hace 100 años en 1926, una delegación católica rindió homenaje al Apóstol Santiago.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Dos heridos al salirse de la carretera un camión de recogida de basuras

Dos trabajadores de Ferroser resultaron heridos de carácter leve al salirse de la carretera el camión que conducían. El accidente se produjo sobre las once de la mañana, a la altura de la fábrica de madera de Bens.

Una dotación del servicio de emergencias del 061 se trasladó hasta el lugar del suceso y dio aviso a la Policía Local que trasladó una patrulla.

El fuerte impacto provocó diversas contusiones a uno de los trabajadores, mientras que el otro tan sólo sufrió una fractura en una muñeca. La unidad móvil del 061 trasladó a los dos heridos al complejo hospitalario Juan Canalejo.

Según fuentes presenciales, el conductor del camión perdió el control del vehículo, probablemente a causa de la lluvia.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Una explosión en La Grela deja La Coruña sin luz durante seis horas

Unas seis horas duró el nuevo “apagón” que se produjo en esta capital, esta vez a consecuencia de una explosión producida por un cortocircuito en la subestación de La Grela. El apagón afectó prácticamentea toda la ciudad, aunque no en todas las zonas con la misma duración, y es el tercero que se produce en las cuatro últimas semanas. A consecuencia del corte en el suministro de energía eléctrica, dejaron de trabajar los motores de bombeo de los depósitos del suministro de agua, lo que provocó que alguno de ellos, como el del Ventorrillo, quedara sin agua.

Han sido numerosos las llamadas a Fenosa y a Aguas de La Coruña, en relación con el corte de estos suministros. y muchas las personas que se han dirigido a los medios para expresar su protesta.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Una niña herida al caerse de un tranvía en La Coruña

Cuando viajaba en un tranvía, acompañada de un familiar, la niña de dos años María del Carmen Paz Pombo, que viven en la calle de Caballeros, tuvo la desgracias de caerse fuera. El accidente le ocasionó una fuerte contusión con hematoma en la región frontal izquierda.

Por otro lado, Ángela Quintanilla Sánchez, de 40 años, domiciliada en la calle de Torre, fue curada de múltiples mordeduras que le produjo un gato de su propiedad en la Casa de Socorro del Hospital. Las heridas fueron calificadas de leves. También en la crónica de sucesos, en la Casa de Socorro de Santa Lucía fue asistida Mercedes Flórez Ferrero de 46 años, de una herida leve en la pierna izquierda al ser atropellada por una carretilla que llevaba Julio Pena García, de 18 años.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La Coruña y el Evangelizador de España ante el Apóstol Santiago

Una brillantísima representación de La Coruña católica se apresta a rendir homenaje de amor y devoción al Apóstol Santiago, el glorioso evangelizador de España. Venciendo las dificultades de todo orden que se oponen a la movilización de muchedumbres varios centenares de coruñeses acuden ante el venerando sepulcro a rezar por La Coruña, por Galicia y por España; a pedir al celestial patrono de nuestra patria que no nos abandone en las circunstancias actuales, cuando la Fe necesita reñir las más recias batallas; a implorar su celestial intervención para que el resurgir religioso que se nota en la capital de Galicia se acentúe en su extención e intensidad. La voz de nuestro pastor llamó a los coruñeses y a todos los vecinos para qeu acudiesen a Santiago.