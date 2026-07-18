Esta es la programación completa del Festival Noroeste Estrella Galicia por días y escenarios

Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia Quintana

El XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia presenta su programación por días y escenarios. Entre el 5 y el 8 de agosto habrá más de 40 conciertos repartidos por la plaza de España, Azcárraga, María Pita, Santa Margarita, Castillo de San Antón, O Portiño y la playa de Riazor.

A los artistas ya confirmados se añaden los dj de O Portiño DJMIL, Sofi Peries, Saya DJ, REY DJ, La Yaya DJ y Monkey Mambo Club.

El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña ya tiene su cartel completo Más información

Además, los jardines de Méndez Núñez acogerán los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar, entre el 6 y el 9 de agosto.

Esta es la programación por días

5 de agosto

Azcárraga : Law, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito

: Law, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito Plaza de España : Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia y Frankie and the Witch Fingers

: Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia y Frankie and the Witch Fingers Santa Margarita: Freestyle People ft. Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla

Freestyle People ft. Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla Castillo de San Antón : Anna Andreu

: Anna Andreu Plaza de María Pita : Ángel Stanich, Dorian, Familia Caamagno y Orquestra do Quince

6 de agosto

Azcárraga : Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco y Moura

: Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco y Moura Plaza de España : Mar de Fondo, MEU, Tsunami Arise y Ruxe Ruxe

: Mar de Fondo, MEU, Tsunami Arise y Ruxe Ruxe Santa Margarita : Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes

: Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes Castillo de San Antón : Ana Lua Caiano

: Ana Lua Caiano Plaza de María Pita : Vicente Calderón, Yerai Cortés y Zënzar

7 de agosto

Playa de Riazor : Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky

: Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky O Portiño : DJMIL

8 de agosto

Playa de Riazor : Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo

: Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo O Portiño : Sofie Peries y Saya DJ

9 de agosto

O Portiño : REY DJ, La Yaya DJ y Monkey Mambo Club

Programa por días del Festival Noroeste Estrella Galicia

Además de esta programación musical, en el parque de Santa Margarita se cerrará la edición de 2026 del Festival Noroeste Estrella Galicia con el espectáculo 'Amoriños' de Xosé A. Touriñán y David Perdomo.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, subrayó el carácter especial de esta cita, "que, cada ano, reúne a artistas internacionais e locais para disfrutar dun festival único e referencial en toda Europa".

El Festival Noroeste Estrella Galicia, organizado por el Ayuntamiento, cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia y el apoyo de la Xunta y la Diputación de A Coruña.