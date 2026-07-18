El Gobierno local duplicó el número de directores de libre designación

Sesión de la Junta de Gobierno local Archivo El Ideal Gallego

Un Ayuntamiento es una compleja organización con cientos de puestos administrativos. La gran mayoría se escogen a través de concurso, pero hay otros (un 3% en el caso de A Coruña) que son de libre designación (LD). Desde la CIG califican ese porcentaje de “engañoso”. “Das xefaturas de servizo, 12 van por LD e outras 18 por concurso específico. É dicir, o 40% xa van por LD”, denuncia Ana Filgueiras, delegada del sindicato CIG en el Ayuntamiento. Otra forma en la que el Gobierno local ha tratado de aumentar el control sobre el aparato administrativo municipal es mediante el incremento de las direcciones de área. Dentro del escalafón municipal, estos puestos se sitúan justo entre el concejal y el jefe del área. “Estes postos pasaron de 9 a 18 en poucos anos, e están fora da RPT (Relación de Puestos de Trabajo)”, señala la delegada.

Los puestos LD suelen ser los más cercanos al poder. En el resbaladizo mundo de la política, es lógico que los gobernantes prefieran escoger como colaboradores a aquellos que consideran de su total confianza y, en caso de que dejen de serlo, poder despedirlos sin más, algo que no sería posible si hubieran superado una prueba. Así hay que entender la modificación puntual de la RPT que se aprobó esta semana la Junta de Gobierno local en la que se convierten tres jefaturas en LD y se crea otra, que se cubrirá también por este procedimiento.

La CIG asegura que el objetivo declarado de José Manuel Lage, portavoz municipal y concejal de Personal (entre otras funciones), es que la mayor parte de las jefaturas sean de libre designación, y estas modificaciones puntuales de la RPT son el camino para conseguirlo de forma progresiva. Tampoco entienden desde el sindicato nacionalista por qué se está llevando a cabo cuando se ha anunciado la redacción de un nuevo documento este mismo año.

El edil de Urbanismo presenta alegaciones contra una de las decisiones del Gobierno local Más información

La RPT es importante porque regula el organigrama del Ayuntamiento, aclara cuáles son las funciones y competencias de cada cargo y como se accede a él, si por concurso, concurso específico o por libre designación. Las jefaturas que el Gobierno local pretende convertir en libre designación con esta modificación son cuatro: Gestión tributaria, Contratación, Patrimonio y la nueva, la del Servicio de Gestión Administrativa de Infraestructuras. Desde la CIG reconocen que tiene sentido en algunos puestos, como es el caso de Alcaldía, pero Lage trata de aplicarlo en puestos de carácter más administrativo, de ahí que hayan presentado alegaciones.

Reacción del BNG

Lo insólito es que el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, también ha presentado alegaciones a la RPT (quería evitar el traslado de un técnico del Servicio de Edificación al Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística) a pesar de pertenecer él mismo al Gobierno local, lo que muestra la crisis interna que atraviesa el grupo municipal socialista. La primera en reaccionar ha sido la portavoz del BNG, Avia Veira, que publicó su opinión en X: “Cando dicimos que Inés Rey non soubo formar e liderar un EQUIPO que funcionase como tal, dicímolo con todas as letras".

Veira añadió en la red social que Rey “non vai analizar nin ser crítica co seu xeito de gobernar nin coa súa decisión de concentrar nunha soa persoa todo o poder. Os feitos demóstrano. E os pratos rotos págaos a cidadanía”.