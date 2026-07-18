¿Cuáles son las playas nudistas de A Coruña?

Playa de los Moros, utilizada por nudistas y bañistas en general Germán Barreiros

Este sábado el Ayuntamiento de A Coruña anunciaba el centenar de propuestas vecinales que conseguía superar la última criba para entrar en la fase de votación de los presupuestos participativos 2026-2027. Una de las ideas relativas a toda la ciudad es la de la "señalización y categorización de las playas nudistas". Porque, efectivamente, en A Coruña hay playas nudistas, aunque algunas personas ni siquiera sepan localizar estas calas naturistas, de ahí la necesidad que se plantea en algunos vecinos de señalizar mejor estos arenales.

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"A nosa cidade ten varias praias e calas consideradas socialente nudistas. Non estaría de máis adicarlle uns cartos para aclarar cales son estas, así como regular o seu uso para que sexa de clara utilización nudista", defiende el vecino que ha presentado la propuesta, valorada por los técnicos municipales en unos 10.000 euros para llevar esta idea a cabo.

A Coruña cuenta con dos calas utilizadas por nudistas para disfrutar de las playas de forma completamente natural. Ambas están en la zona de la Torre de Hércules, aprovechando la intimidad que dan los recovecos que la orografía escarpada por el mar han generado en la costa coruñesa.

Una de ellas es la playa de Bolera. A los pies del parque escultórico de la Torre de Hércules y de la plaza del Galatea se sitúa esta resguardada cala que se caracteriza sobre todo por que no está cubierta de arena, sino de cantos rodados, bolos, que le dan nombre. Se trata de una playa de aproximadamente 60 por 20 metros (dependiendo de la altura del mar, por supuesto) utilizada de forma minoritaria por los naturistas coruñeses.

Playa nudista de Bolera en A Coruña Germán Barreiros

Más habitual es verlos en la otra cala nudista de A Coruña: la playa de los Moros. Esta es la denominación actual, pero según explican desde el proyecto Galicia Nomeada, la gente que se ha criado cerca de ella sigue denominándola como Area de Cuncha. La modificación del nombre viene dada por la cercanía del cementerio moro levantado a los pies del Campo da Rata. Esta cala, de difícil acceso -como suele ser habitual en las nudistas- mide unos 25 por quince metros y tiene un suelo de arena blanca y es la más utilizada por las personas que practican nudismo en la ciudad, aunque también bañistas en general se acercan a ella.

En ambos casos, se trata de calas utilizadas para el nudismo de manera social, ya que no existe una normativa que regule el naturismo en ellas. De hecho, y aunque la de los Moros sí aparece recogida como playa en la ordenanza sectorial del Ayuntamiento de A Coruña -no así la de Bolera-, no hay ninguna disposición que se refiera a este tipo de prácticas, ni para regularla, ni para autorizarla ni para prohibirla.

Para los que no les importa desplazarse al área, también existen opciones naturistas como la de Combouzas, al lado de Barrañán (Arteixo), una de las que cuentan con una tradición nudista más consolidada y que, incluso, onde la bandera azul. En el mismo ayuntamiento se puede encontrar también la cala naturista de Salsa o Repibelo. Otra playa aislada que es usada para practicar el naturismo es la de Marín, en Miño, que cuenta con unas dimensiones de 80 x 50 metros. Más pequeña es la de Armenteiro, en Sada, que mide 25x7 metros, mientras que en el municipio de Oleiros hay varios arenales utilizados por los amantes del naturismo: Canabal, Canide, Camposa, Naval, Atalaya y la pequeña de Bastiagueiro.