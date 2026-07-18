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A Coruña

Alerta Roja en A Coruña: los bares han sufrido ‘simpas’ de entre 100 y 500 euros durante los partidos de España

Los locales más afectados son los de la zona de María Pita, debido al enorme volumen de clientes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
18/07/2026 20:17
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Clientes en la hostelería de María Pita durante un partido de la selección
Patricia G: Fraga
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Resulta incuestionable que el Mundial y la hostelería de A Coruña han vivido un idilio de algo más de un mes, que incluso ha desbordado las previsiones más optimistas de quienes apostaron decididamente por el fútbol. Sin embargo, la capacidad para crecer y dar servicio provoca ciertas 'fugas' que, unidas a la falta de civismo de algunos clientes, deriva en pérdidas inesperadas. Los casos más flagrantes han tenido lugar en María Pita, donde algunos hosteleros han sufrido 'simpas' de manera sistemática, que han ido creciendo exponencialmente según España avanzaba en la Copa del Mundo.

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El caso más grave tuvo lugar en el duelo de cuartos de final contra Bélgica, coincidiendo con la primera vez que el Ayuntamiento instalaba la pantalla gigante. Aunque durante el resto del Mundial las terrazas habían estado a rebosar prácticamente en cada partido, la instalación de barras exteriores y la aglomeración de gente al acabar el partido y pasar por caja provocaron que, en esa noche, las cuentas pendientes por pagar ascendieron a 500 euros. De hecho, son varios los bares del entorno que lo consideran ya un mal menor con el que hay que contar. Entre 100 y 500 euros es "lo normal".

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La primera solución que se viene a la cabeza es cobrar en el momento. Sin embargo, con la cocina abierta todo el partido y más de 200 clientes pidiendo prácticamente durante cada uno de los 90 minutos se antoja una labor más fácil de pensar que de llevar a la práctica. De hecho, en algún caso durante los duelos de España la cola para poder pasar por caja dura más de 15 minutos. Y es ahí donde muchos se hacen el avión. "Deberia ser un delito, porque es algo que se hace premeditadamente y con maldad", denuncia otro de los afectados. Evidentemente, ninguno quiere dar su nombre para no dar pistas sobre en qué bar puede salir muy rentable ver la final.

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