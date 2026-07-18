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A Coruña

Alejandro Sanz y A Coruña: una historia de música y desmayos

Tras doce conciertos en el Coliseum, esta noche se estrena en el puerto (22.00 horas)

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/07/2026 04:22
Alejandro Sanz, durante su concierto en el Coliseum de A Coruña en 2010
Alejandro Sanz, durante su concierto en el Coliseum de A Coruña en 2010
Archivo El Ideal Gallego
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La de Alejandro Sanz y A Coruña se podría describir como una historia de pasión. Demasiada, en ocasiones. Y es que sus primeros conciertos en la ciudad no solo se contaban en miles y miles de asistentes, sino también en decenas y decenas de desmayos.

“A la salida había un montón de ambulancias”, recuerda Lucía, una de las 10.000 personas que acudieron el 5 de agosto de 1992 al primer concierto, en el marco de las Fiestas de María Pita, que el artista dio en el Coliseum de A Coruña, apenas tres años después de la publicación de su primer trabajo discográfico. Se dio todo un baño de masas en aquella primera visita a la urbe herculina que guardó un momento todavía más especial. Al cantante le hicieron llegar una carta de una joven fan que no podía acudir al concierto al encontrarse en el Materno. Tras leer la misiva, el artista preguntó cómo de lejos quedaba el centro hospitalario y no dudó ni un minuto en ir allí a hacerle una visita.

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Apenas tardó un año en regresar a tierras herculinas, de nuevo al Coliseum. Sus conciertos empezaban a ser una amalgama de grandes éxitos, colas desde horas antes a las puertas del recinto y algunos desmayos que hacían que los servicios de emergencias empezaran a ‘temer’ al artista madrileño, que todavía no había concebido algunos de sus temas más escuchados como ‘Amiga mía’ o ‘Corazón partío’.

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En septiembre del 95 volvía a actuar en el marco de las fiestas y repetía en julio de 1998, empezando a ser un habitual de las programaciones culturales de A Coruña y Galicia.

Con la llegada del nuevo milenio vendrían también el resto de citas, todas ellas en el Coliseum. Julio de 2001, julio de 2004, agosto de 2007, mayo de 2010... Por el camino se le iban cayendo discos de las manos: ‘El alma al aire’, ‘No es lo mismo’ o ‘El tren de los momentos’, así como una colaboración con Shakira, ‘La tortura’, que acabó siendo una de sus canciones más escuchadas.

En 2013 volvía al recinto de Alfonso Molina, esta vez en junio, como parte de la programación de San Juan. Regresaba en agosto de 2015 y en julio de 2016, antes de rendir su última visita en la noche más especial del año 2022, la de San Juan, una velada para la que hubo que esperar por el covid, ya que el concierto se preveía en 2020 y se tuvo que cancelar, al igual que su reemplazo de 2021.

Tras convertirse en el segundo artista que más veces ha cantado en el Coliseum (12, frente a las 14 de Sabina), este sábado estrena recinto, el muelle de Calvo Sotelo, donde, como es habitual en sus conciertos, le esperan sus fans en las puertas, en esta ocasión desde hace días.

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