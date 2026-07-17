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A Coruña

Un camión atasca en el túnel de Atochas por exceso de gálibo

El tráfico en dirección a Monte Alto se desvió hacia As Ánimas durante casi media hora

Abel Peña
Abel Peña
17/07/2026 12:11
Entrada al túenl de La Marina que se estrehca en su armal de María Pita
Archivo El Ideal Gallego
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Un camión causó un atasco en el túnel de La Marina poco antes de las nueve de la mañana, según informa la Policía Local. El transporte de carga viajaba en dirección a Atochas cuando golpeó el techo del ramal de María Pita, de poco más de tres metros (3,29)

La colisión causó daños en el techo del vehículo, pero no en la estructura del túnel, como ha ocurrido en otras ocasiones. El tráfico tuvo que ser desviado hacia As Ánimas, para luego recobrarse la normalidad poco antes de las nueve y media. 

Desde la Policía Local que, a pesar de la abundante señalización, este tipo de incidentes se producen periódicamente. Lo habitual es que estén protagonizados por conductores que no conocen la zona y se guían por el GPS

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