Tamara Mejuto: "Por mucho dinero que nos ofrezcan, la esencia de As Xubias no se podrá comprar"

Tamara Mejuto, ayer en la plaza de As Xubias, junto a su ahijado, Paulo | carlota blanco EC

Tamara Mejuto (A Coruña, 1990), secretaria de la asociación cultural Eumedre, afronta dos días muy completos para los vecinos de As Xubias. Desde una búsqueda del tesoro al sorteo de jamones que se realizarán hoy, con concursos de tortillas incluido, hasta una curiosa fideuá de zorza y queso de Arzúa para la previa de la final del Mundial. Es una zona peculiar, con características muy propias, que reivindica su manera de hacer las cosas y su carácter marinero.

Si hay unas fiestas originales en cuanto a su programación, esas son las de As Xubias…

Son pequeñas y con poca ayuda por parte del Ayuntamiento, pero queríamos darle algo de arraigo. Hay muchísimas fiestas del Carmen en todos lados, y queríamos ofrecer algo diferente. Lo que más ilusión nos hace es el concurso de tortillas, porque los regalos van a ser cestas temáticas del mar, como nasas, una pandereta o una red. Todas llenas de productos gourmet.

Tienen claro que fiestas es sinónimo de llenar el estómago...

Sí, claro. Somos de comer y de beber. Este año, además, tendremos pulpo y churrasco. La fideuá con zorza y queso de Arzúa no lo he probado nunca ni lo vi en ninguna carta. Todo el mundo la va a probar, a pesar de que sea una mezcla un poco rara.

¿Qué significa para ustedes poder celebrar unas fiestas vecinales?

Seguir intentando, mientras podamos, mantenernos todos unidos. Que los del pueblo podamos festejar y conservar lo que tenemos. Hay que intentar disfrutar de la esencia que tenemos, que por mucho dinero que nos ofrezcan esa esencia no se podrá comprar.

¿Tienen miedo de que As Xubias pierda su esencia con los años?

Sí, claro. Realmente, si van a reformar y rehabilitar vendrá gente nueva. Los vecinos de siempre empiezan a ser mayores. Son los que tiran de todos y los que tienen ilusión.

¿Qué tal se han manejado con el modelo de financiación?

Tuvimos exactamente el mismo problema que el año pasado, por lo que nuevamente con recursos de entonces y aportaciones de los vecinos pudimos sacarle adelante.

Son un caso particular, pues inicialmente las reglas les dejaban fuera por no ser una asociación vecinal tradicional

Creo que habría que cambiarlo, pero hay sus motivos. Los barrios como Os Castros tienen asociaciones vecinales y culturales.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para acercarse a As Xubias en estas fiestas?

Que efectivamente somos unas fiestas muy originales, con un entorno envidiable, una procesión preciosa, y siempre es un momento mágico y muy especial.