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A Coruña

Samuel Luiz o Yoel Quispe: ¿Por qué hay testigos que no llaman a la Policía al presenciar un crimen?

El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Local, Alberto Arias, recuerda que “la foto no es prioritaria, lo prioritario es la víctima”, y explica el motivo de la “responsabilidad diluida”

Lara Fernández
Lara Fernández
17/07/2026 04:44
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Nadie quiere presenciar un crimen. Pero, cuando el destino se pone caprichoso, hay gente que se cruza en su camino con homicidios, asesinatos o peleas que terminan de la forma más brutal. Estos hechos, de una manera u otra, cambiarán la vida de los testigos. A Coruña vivió, en los últimos años, dos sucesos que estremecieron especialmente a la sociedad: las muertes de Samuel Luiz y de Yoel Quispe.

Ambas se produjeron en la calle. La primera, en la avenida de Buenos Aires, cuando Luiz fue asesinado tras una paliza salvaje. La segunda, la de Quispe, en pleno centro de la ciudad, Juan Flórez, cuando recibió una puñalada mortal en el corazón por parte de un recién condenado por asesinato, junto a otro amigo que le facilitó la navaja.

Y estas dos muertes tienen algo en común: decenas de testigos pasaron por sendos juicios a declarar lo que habían visto o recordaban de estos sucesos, pero la mayoría no llamó a la Policía al presenciar los hechos. Lejos de lo que se podría pensar, la causa de estas ‘dejadez’ no es por un bloqueo, sino por lo que se conoce como el ‘efecto espectador’. “En un entorno en el que la responsabilidad está diluida, es frecuente no avisar a la Policía. Se da mucho que, cuando hay menos personas presenciando un hecho, reaccionan antes. Así, si por ejemplo dos personas ven algo, saben que tienen que avisar a los servicios de emergencias, pero tampoco se percibe mala intención cuando pasa lo contrario”, explica el inspector Alberto Arias, delegado de Participación Ciudadana de la Policía en A Coruña.

Es decir, las personas, cuando se encuentran en grupo, “tienden a pensar que otro llamará, pero la realidad es que, en muchos casos, no hay nadie que lo haga, y se crea una cadena de acciones”.

Las prioridades

El agente considera que, por norma general, “nos equivocamos con las prioridades. La atención a la víctima es prioritaria a ver o grabar al autor. Podemos fijarnos, pero la prioridad es atender a la víctima y asegurar la zona, retirar elementos que puedan desencadenar en otro accidente y proteger el lugar. También protegernos a nosotros, y después avisar”. Recabar “la mayor parte de datos que podamos” es, por supuesto, importante. Pero esta será igual de valiosa ya sea explicada por teléfono a emergencias al instante que grabar un vídeo. Ahí parte uno de los principales errores humanos a la hora de presenciar un suceso. “La foto no es prioritaria, lo prioritario es la víctima”, insiste Arias.

Esto, no obstante, no se debe a un cambio generacional. “El móvil es un instrumento que está muy interiorizado y que arroja luz en un procedimiento, pero hay que atender antes que capturar”, añade el inspector. Y es que el móvil, pese a “dotarnos de poder”, “no va a aportar más que una llamada con un testimonio bien documentado. Puedes llamar y luego grabar, pero el aviso es prioritario. Nosotros trabajamos siempre con retraso hasta que se nos avisa”, concluye el delegado de Participación Ciudadana de la Policía en A Coruña quien, además, recuerda la existencia de la app de la Policía AlertCops.

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