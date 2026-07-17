Paulo Sexto | “La idea es crear conciencia de barrio y poder recuperar el espíritu de antes”

Paulo Sexto, posa con el cartel de la Romería de Os Castros Quintana

Los vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros se preparan para celebrar desde esta tarde (19.00 horas) y hasta el domingo sus fiestas por todo lo alto. Lo harán un año más en el parque de San Diego en una nueva edición de su tradicional romería, una cita “que ayuda a recuperar el espíritu de barrio”. De ello se siente especialmente orgulloso Paulo Sexto (A Coruña, 1964), presidente vecinal que defiende desde hace casi una década los intereses de las tres zonas y firme defensor de la cultura y la tradición como elemento dinamizador del barrio.

¿Qué significa la romería para el barrio?

Nosotros lo que queremos con esta celebración es recuperar una antigua tradición, por eso hacemos la romería. La idea que tenemos es congregar en varias jornadas diferentes actividades culturales que puedan poner en valor la identidad cultural de la zona.

La programación apuesta una vez más por el talento local.

La mayoría de las personas que actúan son vecinos del barrio o tienen que ver, de alguna forma, con la zona. Xurxo Fernandes, por ejemplo, vivía en el barrio y toda su familia es de aquí. Bieito Romero –fundador de Luar Na Lubre–, trabajó aquí también mucho tiempo. Para qué traer a gente de fuera si hay verdadero talento dentro del barrio. Además, en muy pocos sitios se apuesta por el folk en gallego como se apuesta aquí. Creo que son grupos reconocidos a nivel internacional y que los conoce todo el mundo. Nuestra idea es crear conciencia de barrio y poder recuperar el espíritu que había antes.

“La mayoría de las personas que actúan son vecinos de aquí o tienen algo que ver con la zona. Para qué traer gente de fuera si hay verdadero talento dentro del barrio”

También se rendirá homenaje a Víctor Sieiro, una figura muy importante en la zona.

Sí, el primer día darán el pregón Maika y Willy Sieiro Vázquez, sus hijos. Víctor Sieiro fue una figura muy relevante en el barrio de Os Castros y en el deporte coruñés en general. Fue el fundador y también entrenador del histórico Sal Lence y uno de los impulsores de esta disciplina deportiva desde el barrio hasta ser referente a nivel estatal. Trabajó muchos años por el barrio y creíamos que se merecía este reconocimiento.

¿Cuánto trabajo llevan detrás estas fiestas?

Es una planificación que se hace desde el año pasado. El nuevo sistema que hay para financiar la fiestas es mucho mejor porque te permite planificar con más tiempo. No es lo mismo que contrates un grupo en enero a que lo contrates ahora. Antes era mucho más difícil hacer las cosas porque los costes eran más elevados y tenías menor margen de maniobra.

¿En qué situación se encuentra el barrio?

Estamos inmersos en el proyecto ‘Facendo barrio, facendo historia’, que trata sobre la transformación del barrio en los últimos 50 años. La idea es resaltar el desarrollo de la zona. Hubo muchas mejoras pero también problemáticas que desde la asociación luchamos para mejorar.

¿Oza, A Gaiteira y Os Castros son inseparables?

Antiguamente se celebraban las fiestas conjuntamente y ese es un aspecto que optamos por recuperar desde hace varios años. Ahora el barrio de Os Castros cambió para la Virgen del Carmen y vamos a respetar la tradición de las fiestas de antes, la idea es recuperar el espíritu de aquella época. 