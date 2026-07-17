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A Coruña

Panorama, París de Noia y Olympus: dónde verlas en julio en A Coruña y su área metropolitana

Belén Cebey
Belén Cebey
17/07/2026 13:29
La orquesta Panorama, en una actuación en Betanzos
La orquesta Panorama, en una actuación en Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Panorama, París de Noia y Olympus protagonizarán algunas de las verbenas más multitudinarias del mes de julio en la provincia de A Coruña. Entre las citas más destacadas figuran las fiestas del Apóstol de Arteixo, la Festa da Xuventude de Teixeiro, las fiestas de O Burgo y la actuación especial en el Aquapark de Cerceda.

Si quieres disfrutar de alguno de los mayores espectáculos musicales de Galicia, estas son las fechas que debes marcar en el calendario.

La orquesta Panorama ofrecerá dos actuaciones en la provincia de A Coruña durante la segunda quincena de julio.

La primera será el 18 de julio en la Festa da Xuventude de Teixeiro, una de las citas festivas más esperadas del verano en el municipio. 

Cinco días después, el 23 de julio, Panorama llegará a las fiestas del Apóstol de Arteixo, donde volverá a desplegar su espectacular montaje de luz, sonido y efectos especiales ante miles de personas.

Olympus también tendrá un papel protagonista en las verbenas coruñesas de julio.

La formación actuará el 17 de julio en la Festa da Xuventude de Teixeiro, inaugurando varios días de celebraciones, y regresará a la comarca el 25 de julio para participar en las fiestas del Apóstol de Arteixo, coincidiendo con el Día de Galicia.

Otra de las grandes orquestas gallegas, París de Noia, actuará en dos escenarios muy diferentes durante el mes.

El 22 de julio será la encargada de poner la música en las fiestas de O Burgo, en Culleredo, mientras que el 25 de julio ofrecerá un concierto en el Aquapark de Cerceda, una cita que cada verano reúne a numerosos seguidores de la formación.

Julio vuelve a convertir a la provincia de A Coruña en uno de los grandes escenarios de las verbenas gallegas. Panorama, Olympus y París de Noia, tres de las orquestas más populares de la comunidad, recorrerán distintos municipios con espectáculos en los que no faltarán la música en directo, las coreografías, la última tecnología en iluminación y un repertorio pensado para todas las edades.

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