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A Coruña

Los argentinos de A Coruña advierten: no se tolerarán cánticos contra España en la final

Los dos principales locales de la albiceleste llaman a la convivencia y el civismo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/07/2026 18:44
Argentinos en La Mila durante la semifinal contra InglaterraCientos de personas celebran una %u2018liturgia%u2019 para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historiaEl argentino superó el récord del alemán Klose ante la atenta mirada de sus compatriotas en A Gaiteira
Argentinos en La Mila durante la semifinal contra Inglaterra
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La Mila, el local de A Gaiteira que desde el Mundial 2022 se ha convertido en punto de peregrinación para la comunidad argentina, ha hecho un llamamiento público a la convivencia entre las dos aficiones que este domingo lucharán por ganar la gran final de la Copa del Mundo. La propiedad, desde hace una década asentada en la ciudad y con una nutrida cartera de clientes coruñeses, no quiere que se den situaciones ni cánticos como los que se reprodujeron en algunas redes sociales después de las celebraciones de la remontada contra Inglaterra en semifinales.

‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino

Las fotos de la celebración de los argentinos en La Mila

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En su convocatoria para lo que debe ser una gran fiesta, resultado aparte, Maxi Lucero y Mercedes Ardiles han sido tajantes. "No se permitirán cánticos en contra de España, ni tampoco en contra de Argentina. Ningún tipo de falta de respeto bajo ningún concepto. Nos reservamos también el derecho de admisión. Vamos a disfrutar, divertirnos y alentar a nuestra selección", advierten, además de anunciar varias pantallas, cocina abierta durante casi todo el día y hasta la finalización del partido.

Decenas de argentinos en La Mila celebran el gol de Messi

Cientos de personas celebran en A Coruña una ‘liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia

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La previsión es que sean cientos los aficionados que acudan al número 90 de la avenida de Oza, por lo que los propietarios también hacen otra llamada a la cordura. "Pedimos sobre todo paciencia y comprensión hacia todos los que trabajamos en La Mila; es un día de mucha gente, que nos supera a todos, y siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero también tienen que saber esperar y tener paciencia, porque somos personas y no robots", recuerdan.

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Por otra parte, Nirvana, en la calle de los Olmos y vinculado familiarmente a La Mila, también anuncia una gran previa desde las 16.00 horas y una llamada al respeto: "España y Argentina, un país y hermano y en el que muchos vivimos. Queremos disfrutarlo en familia". En este caso, al apuesta por el sabor de casa es el choripán y el Fernet.

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Es decir, los argentinos de A Coruña quieren que gallegos y albicelestes se den la mano como hermanos y enterrar cánticos como el "España tiene miedo" o "es gallego el que no bote" que sí hizo de la anécdota noticia en otros puntos de la geografía nacional.

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