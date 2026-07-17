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A Coruña

Licitan la gestión conjunta de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón por 133 millones  

El contrato prevé una gran inversión en el primero de los complejos, que es el más viejo

Abel Peña
Abel Peña
17/07/2026 10:43
Uusarios en del complejo deportivo de San Diego
Uusarios en del complejo deportivo de San Diego
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El Ayuntamiento saca a licitación la gestión de dos complejos deportivos: el de O Castrillón y el de San Diego, durante 30 años. Por un valor de 112,7 millones de euros. La empresa adjudicataria, además de explotar ambos complejos, tendrá que reformar el de San Diego (el más viejo), y dotarlo de todo el equipamiento necesario mediante inversiones periódicas. 

El Ayuntamiento prevé una inversión inicial de 676.800 euros para el primer año, y cada cinco años, una inversión de 200.000 euros para mantener actualizado el equipamiento y las instalaciones. Hace años que se había tomado la decisión de gestionar de forma conjunta ambas instalaciones, después de que se hubiera realizado un estudio de viabilidad. 

Hace 25 años | El polideportivo de San Diego tiene mil abonados a 15 días de su inauguración

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