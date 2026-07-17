Licitan la gestión conjunta de los centros deportivos de San Diego y O Castrillón por 133 millones  

Uusarios en del complejo deportivo de San Diego Quintana

El Ayuntamiento saca a licitación la gestión de dos complejos deportivos: el de O Castrillón y el de San Diego, durante 30 años. Por un valor de 112,7 millones de euros. La empresa adjudicataria, además de explotar ambos complejos, tendrá que reformar el de San Diego (el más viejo), y dotarlo de todo el equipamiento necesario mediante inversiones periódicas.

El Ayuntamiento prevé una inversión inicial de 676.800 euros para el primer año, y cada cinco años, una inversión de 200.000 euros para mantener actualizado el equipamiento y las instalaciones. Hace años que se había tomado la decisión de gestionar de forma conjunta ambas instalaciones, después de que se hubiera realizado un estudio de viabilidad.