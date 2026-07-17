Las "diferentes formas de ver o mundo" desde el arte se dan cita en los jardines de Méndez Núñez

A Coruña da la bienvenida a una de las citas tradicionales de su calendario cultural estival, la Feira de Artes Plásticas. El evento, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (Arga), en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y Coca-Cola, abrió este viernes sus puertas en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, frente al Cantón pequeño, donde permanecerá hasta el día 26.

Una quincena de artistas como Novais, Pedro Bueno, Laureano Vidal, Maica Alonso, Rosa Guisán o Tania Ulloa, entre otros, se dan cita estos días en este espacio, donde no sólo muestran sus diversas formas de afrontar el arte a los coruñeses y a los visitantes, sino que además ofrecerán talleres a lo largo de la próxima semana.

"Somos pintores variopintos, nas temáticas, na forma de ver o mundo... é divertido por iso, satas de caseta e ves as diferencias entre uns e outros", comenta uno de los artistas presentes, Pedro Bueno, que explica que son quince los artistas presentes, algunos compartiendo casetas.

"Esperamos optimismo e que todo salga como sempre, ben", apunta el propio Bueno, que señala que aunque las obras de los Cantones siguen presentes en la otra acera, los coruñeses y visitantes podrán pasear tranquilamente junto a los stands, como se pudo ver desde el momento que los quince artistas levantaron las verjas de sus puestos.

Este es el programa completo de las Fiestas de María Pita Más información

"Un ano máis se pon de manifesto e se traslada á cidadanía e aos visitantes o traballo que se fai desde o colectivo de artistas da cidade", asegura, por su parte, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que visitó los stands de la feria junto al concejal del PP Roberto Coira, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, y representantes de Arga y Coca-Cola.

El edil apelaba a "poñer en valor algo que define á cidade, unha aposta de primeirisimo nivel", al tiempo que alababa que "paulatinamente se estea a recuperar o espazo (los jardines de Méndez Núñez) para actividades do noso calendario estival", como la propia Feira de Artes Plásticas o la Feria del Libro.