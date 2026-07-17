La sala del 091 advierte de un aumento “preocupante” de las alertas de suicidio

Agente en uno de los puestos del Cimacc archivo el ideal gallego

Hay una sala en A Coruña en la que el teléfono no deja de sonar y se llama Cimacc (Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación). Cada ocho minutos, uno de sus operadores responde a una llamada que puede ser de vida o muerte. “Lo que sí estamos notando es un aumento de llamadas por ideas autolíticas (suicidio). Es un problema que esta creciendo exponencialmente, el de las llamadas de este tipo. Son llamadas sensibles y prioritarias”, advierten.

Estos casos obligan a desplegar a varias patrullas y a hacer gestiones en un intento por hallar a la víctima antes de que sea demasiado tarde. Son los seres queridos los que dan la alerta. “Ellos conocen a la persona, a su círculo, y te van orientando dónde puede estar para la zona de búsqueda. Realmente es preocupante el crecimiento. Policialmente, nos llama la atención”.

La Sala del 091 de A Coruña es la quinta con más incidencias de toda España Más información

En Galicia hay dos salas operativas del 091, y una está aquí, en A Coruña, la más importante de todas. En ella se gestionan las llamadas a la Policía Nacional en tres provincias (Ferrol-Narón, Santiago y Ribeira, Lugo, Monforte, Viveiro y Ourense). Eso genera un volumen muy amplio de llamadas, de todo tipo. El año pasado se recibieron 161.703 llamadas. Algunas (41.090) eran simplemente informativas (“¿Dónde me tengo que ir a sacar el DNI?”) o meras equivocaciones. El resto desembocan en una actuación.

A Coruña supone el 40% de todo este volumen de llamadas. O sea, 48.548 con actuación policial y más de 16.000 informativas. En Ferrol-Narón, 15.032 (12%), en Santiago, 17.577 (15%), Lugo, 13.809 (11%) y Ourense, con 17.1017, un 14%. Muchas de estas llamadas son “operativas policiales”, que suponen que un coche patrulla se desplace al lugar pero, en contra de lo que pudiera parecer, los agentes de la Policía Nacional valoran mucho más los auxilios humanitarios.

“Para nosotros es muy importante que la gente sepa que nosotros estamos para lo que necesiten, no solo para detener al chorizo de turno”, señalan desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Entre estos auxilios figuran en un lugar prominente el de los mayores que se despistan en la calle, y que no deja de crecer. “Ahora está ocurriendo mucho porque la población está envejeciendo: gente que te encuentras por la calle y que pierde la conciencia, está desorientada. Y tienes que hacer gestiones para tratar de localizar a algún familiar”, explican.

50 agentes atienden por turnos los siete puestos de atención que tiene el centro de control Cimacc que atiende a tres provincias

Otro caso cada vez más frecuente “es raro el caso de que cada dos días no se de, es el de los mayores que viven solos. O en pareja, porque si el marido se cae al suelo, su señora no tiene fuerza para levantarlo”. “Somos el único operador de seguridad que lo atiende porque el 061, si no es una emergencia médica, no acude, y la Policía Local tampoco. Solo nosotros”, explican desde la Policía.

Si resulta que la persona no está herida, ellos se encargan de levantarla, y siempre disfrutan de la extrema gratitud de los afectados: “Es uno de los servicios más agradecidos que tenemos”. Solo en A Coruña, realizaron el año pasado 961 auxilios humanitarios, mientras que se contabilizaron 411 en Ferrol y en Santiago, 536. En total, 3.208 intervenciones de este tipo juntando todas las poblaciones.

La plantilla del 091 crecerá hasta superar el 100% en A Coruña en dos años Más información

Otro tipo de auxilio humanitario del que se encarga el 091 es el de los pacientes psiquiátricos. Cuando este se encuentra agitado o se muestra directamente agresivo, el 061 siempre solicita la ayuda policial para asegurarse de que no estalle la violencia. “Son bastantes las llamadas que recibimos de colaboraciones con Urgencias Médicas. En A Coruña, el año pasado, 819, y en Ferrol-Narón, 279 y, en Santiago 305”, enumeran. En total, 2.419 intervenciones de este tipo se dieron en 2025. “Casi siempre acabamos escoltándolos al centro médico”, dicen

Violencia de género

Cuestión aparte son las llamadas del Centro Cometa. Este servicio, que se descentralizó, gestiona el control de las pulseras que llevan las personas sobre las que pesa una orden de alejamiento, y que se emplean en casos de violencia de género. La pulsera del tobillo tiene un teléfono móvil vinculado. También la víctima dispone de otro móvil y cuando ambos se acercan demasiado, salta la alarma en Madrid, que la derivan en muchos casos al Cimacc.

El problema es la orografia coruñesa. “Hay ordenes de alejamiento de 500 metros y eso en A Coruña es que casi te echan a la ciudad. El Cometa salta todos los días y a veces enviamos patrullas para asegurarnos”, explican. Si está en casa, el sujeto no tiene que moverse, “lo importante es que el agresor no se acerque a la víctima. Si todas fueran una alerta, no tendríamos medios suficientes. Igual en un momento tenemos diez o doce casos abiertos“. Solo en A Coruña, 2.958 en 2025, en Ferrol 369, y en Santiago 350. Eso sí, la Policía advierte que algunos casos son problemas con el dispositivo.