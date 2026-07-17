Kabrones, la banda de exmiembros históricos de Mago de Oz, actuará en A Coruña en 2027

Los miembros de Kabrones durante un concierto en México Kabrones

Durante mediados de los 90 y la primera década de los 2000 formaron parte de alguno de los himnos de Mago de Oz que a día de hoy todavía se siguen coreando. Ahora, un grupo de exmiembros históricos de la mítica banda se reúnen bajo el nombre de Kabrones.

Se trata de José Andrea, Frank, Carlitos y Salva, que hace unos años se reunieron en torno a este proyecto musical que a finales de este 2026 comenzará una gira por salas españolas. Lo hará el 4 de diciembre en Murcia y en 2027 contará con parada en A Coruña. El concierto herculino será el 5 de febrero, en la sala Pelícano. Las entradas para la cita se pondrán a la venta próximamente a través de la web de la banda (kabronesoficial.com).

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Esta gira española pasará también por otras ciudades como Pamplona, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Madrid o Valencia.

En otoño del pasado año ya dieron dos conciertos en España, en Madrid y Barcelona, donde volvieron a dar vida a temas clásicos de Mago de Oz como ‘Fiesta pagana’, ‘Satania’ o ‘Molinos de viento’, entre otros. Además, este mismo año colaboraron en la publicación del single ‘Juan el descuartizador’, junto a El Haragán y Compañía y el pasado año hicieron lo propio en uno de los temas del último disco de Sueños Medievales.