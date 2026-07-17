Hace 25 años | Inundación en A Coruña

Inundación en A Coruña en julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, el reventón de una tubería inundaba toda la zona de la calle de Santa Lucía. En 1976, hace 50 años, la ciudad acogía una charla sobre la amnistía de presos políticos en España, mientras que hace 75, en 1951, las fuerzas del orden descubrían a un hombre que había denunciado un falso robo. Además, hace 100 años, en 1926, la ciudad de A Coruña salía a la calle para celebrar el día de la Virgen del Carmen, con procesiones y misas.

Hace 25 años | Riada en Santa Lucía tras reventar una tubería de agua en la zona

Una subida en la presión del agua hizo que reventase una tubería en la calle de Santa Lucía y provocase una inundación en la zona. Los operarios de Emalcsa tardaron varias horas en reparar la avería, que dejó sin agua a centenares de hogares. La riada causó muchas dificultades a los conductores, pero no se registraron accidentes.

Por otra parte, la aerolínea Portugalia cumple su primer mes operando en el aeropuerto de Alvedro, donde ha alcanzado una ocupación media del 50%. El debut ha cumplido las expectativas. Si las previsiones se cumplen, los turbohélices de 19 plazas que actualmente operan en el aeropuerto coruñés se sustituirán por reactores para aumentar la actual oferta.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Mesa redonda sobre la amnistía en el Instituto Masculino de la ciudad

Tras el aplazamiento del pasado martes, la mesa redonda sobre la amnistía se pudo celebrar por fin. Más de un millas de personas abarrotaban el gimnasio del Instituto Masculino, cuyas paredes aparecían totalmente cubiertas por pancartas en las que predominaban las peticiones de amnistía general, y que firmaban diversos grupos de la oposición, así como varias pidiendo la amnistía laboral y que firmaban las Comisiós Obreiras.

Por otro lado, las cuatro marinas, de Guerra, Mercante, de Pesca y Deportiva, celebraron la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, en cuyos actos tomaron parte nativos y forasteros, pues millares de personas se trasladaron a La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Pillan al dueño de un almacén de pieles tras denunciar un falso robo

Joaquín Díaz Varela, industrial, propietario del almacén de pieles, suelas y efectos similares, denunció en la Comisaría de Policía que le habían entrado violentamente en su establecimiento, sito en la calle de Caballeros, 152, llevándose artículos valorados en unas sesenta mil pesetas. Practicada una inspección por funcionarios de la Comisaría, se tuvo la sospecha de que el robo era simulado por no existir señales de violencia en puertas o ventanas producidas desde el exterior, que hicieran patente el hecho. Pasado el asunto a la Brigada Criminal con estas sospechas, los funcionarios de la misma practicaron nueva inspección e hicieron nuevas gestiones cerca del dueño del local, quien acabó por confesar que había simulado el robo a causa de su situación económica.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La ciudad se echa a la calle para rendir pleitesía a la Reina de los Ángeles

La tarde estival invitaba a los coruñeses a echarse a la calle para rendir pleitesía y honor a la Reina de los Ángeles. Dos larguísimas y apretadas filas de devotos acompañaban a la Excelsa Señora en su paseo triunfal por las calles de La Coruña, mientras un gentío inmenso apiñado en las aceras levantaba su corazón a la Madre de Dios pidiéndole su intercesión en obsequio del hijo enfermo, del marido ausente, del padre achacoso y dolorido. Millares y millares de personas escuchan conmovidas las tiernas invocaciones de la Salve. Carca de la iglesia las filas de niñas se abren en dos, la Imagen Santa pasa entre ellos bajo un dosel de flores; las tres bandas de música y el órgano de San Jorge tocan a la vez la marcha Real y el católico pueblo coruñés se despide entusiasmado.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego