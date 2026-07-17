Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Inundación en A Coruña

Hace 75 años la policía pillaba al dueño de un almacén de pieles tras denunciar un falso robo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/07/2026 04:53
Inundación en A Coruña en julio de 2001
Inundación en A Coruña en julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace 25 años, en 2001, el reventón de una tubería inundaba toda la zona de la calle de Santa Lucía. En 1976, hace 50 años, la ciudad acogía una charla sobre la amnistía de presos políticos en España, mientras que hace 75, en 1951, las fuerzas del orden descubrían a un hombre que había denunciado un falso robo. Además, hace 100 años, en 1926, la ciudad de A Coruña salía a la calle para celebrar el día de la Virgen del Carmen, con procesiones y misas.

Hace 25 años | Riada en Santa Lucía tras reventar una tubería de agua en la zona

Una subida en la presión del agua hizo que reventase una tubería en la calle de Santa Lucía y provocase una inundación en la zona. Los operarios de Emalcsa tardaron varias horas en reparar la avería, que dejó sin agua a centenares de hogares. La riada causó muchas dificultades a los conductores, pero no se registraron accidentes. 

Por otra parte, la aerolínea Portugalia cumple su primer mes operando en el aeropuerto de Alvedro, donde ha alcanzado una ocupación media del 50%. El debut ha cumplido las expectativas. Si las previsiones se cumplen, los turbohélices de 19 plazas que actualmente operan en el aeropuerto coruñés se sustituirán por reactores para aumentar la actual oferta.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Mesa redonda sobre la amnistía en el Instituto Masculino de la ciudad

Tras el aplazamiento del pasado martes, la mesa redonda sobre la amnistía se pudo celebrar por fin. Más de un millas de personas abarrotaban el gimnasio del Instituto Masculino, cuyas paredes aparecían totalmente cubiertas por pancartas en las que predominaban las peticiones de amnistía general, y que firmaban diversos grupos de la oposición, así como varias pidiendo la amnistía laboral y que firmaban las Comisiós Obreiras. 

Por otro lado, las cuatro marinas, de Guerra, Mercante, de Pesca y Deportiva, celebraron la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, en cuyos actos tomaron parte nativos y forasteros, pues millares de personas se trasladaron a La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Pillan al dueño de un almacén de pieles tras denunciar un falso robo

Joaquín Díaz Varela, industrial, propietario del almacén de pieles, suelas y efectos similares, denunció en la Comisaría de Policía que le habían entrado violentamente en su establecimiento, sito en la calle de Caballeros, 152, llevándose artículos valorados en unas sesenta mil pesetas. Practicada una inspección por funcionarios de la Comisaría, se tuvo la sospecha de que el robo era simulado por no existir señales de violencia en puertas o ventanas producidas desde el exterior, que hicieran patente el hecho. Pasado el asunto a la Brigada Criminal con estas sospechas, los funcionarios de la misma practicaron nueva inspección e hicieron nuevas gestiones cerca del dueño del local, quien acabó por confesar que había simulado el robo a causa de su situación económica.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La ciudad se echa a la calle para rendir pleitesía a la Reina de los Ángeles

La tarde estival invitaba a los coruñeses a echarse a la calle para rendir pleitesía y honor a la Reina de los Ángeles. Dos larguísimas y apretadas filas de devotos acompañaban a la Excelsa Señora en su paseo triunfal por las calles de La Coruña, mientras un gentío inmenso apiñado en las aceras levantaba su corazón a la Madre de Dios pidiéndole su intercesión en obsequio del hijo enfermo, del marido ausente, del padre achacoso y dolorido. Millares y millares de personas escuchan conmovidas las tiernas invocaciones de la Salve. Carca de la iglesia las filas de niñas se abren en dos, la Imagen Santa pasa entre ellos bajo un dosel de flores; las tres bandas de música y el órgano de San Jorge tocan a la vez la marcha Real y el católico pueblo coruñés se despide entusiasmado.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 17 de julio de 1926
Archivo El Ideal Gallego
Procesión de la Virgen del Carmen en A Coruña en julio de 2001

Hace 25 años | La Virgen del Carmen pasea por A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Agente en uno de los puestos del Cimacc

La sala del 091 advierte de un aumento “preocupante” de las alertas de suicidio
Abel Peña
Inundación en A Coruña en julio de 2001

Hace 25 años | Inundación en A Coruña
Noela Rey Méndez
Paulo Sexto, posa con el cartel de la Romería de Os Castros

Paulo Sexto | “La idea es crear conciencia de barrio y poder recuperar el espíritu de antes”
Dani Sánchez
Flores por el aniversario de la muerte de Samuel Luiz

Samuel Luiz o Yoel Quispe: ¿Por qué hay testigos que no llaman a la Policía al presenciar un crimen?
Lara Fernández