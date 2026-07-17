Estas son las fiestas del área metropolitana de A Coruña para este fin de semana

Momentos de la fiesta de la familia en Abegondo CEDIDA

Este fin de semana el área metropolitana de A Coruña celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Ledoño y Callobre. Por su parte, el Concello de Bergondo organiza en Lubre la II Fiesta de la Familia. También Lañas (Arteixo) y Mera (Oleiros) tendrán actividades para toda la familia desde este viernes.

II Fiesta de la Familia en Lubre

El Concello de Bergondo organiza este sábado, 18 de julio, la ‘II Festa da Familia’, que se celebrará en las pistas polideportivas de Lubre. La jornada, que comenzará a las 11 horas, contará con comida popular.

De 11 a 14 horas y de 15.30 a 20.30 horas se llevarán a cabo otras actividades como juegos tradicionales, talleres, actuaciones musicales y de títeres. También se representará la obra ‘As palabras perdidas’, de Inventi Teatro. El cierre lo pondrá una fiesta de la espuma y polvos Holi.

Desde el gobierno local animan a participar en esta segunda edición, a toda la familia, grupos de amigos o personas que vayan de visita. Animan a que sea un "evento interxeracional” y señalan que el “área recreativa de Lubre é un lugar perfecto para celebralo porque conta co equipamento necesario: unha zona cuberta, baños, parque infantil, parrillas…”.

Cartel de las fiestas de Lubre en Bergondo Cedido

Fiestas de San Pedro y la Virgen del Carmen en Ledoño

Ledoño inició sus fiestas el jueves 16 a las 22.00 con la novena y la imposición del escapulario, seguida de la procesión de fachos. El viernes a las 20.30 habrá una gran pulpada en el recinto de la fiesta. A las 22.30, de la verbena se encargará la orquesta Acordes y el grupo D'Vicio.

El sábado 18 empezará con bombas de palenque en honor a la Virgen del Carmen a las 09.00. A las 10.00 se celebrará el motocross de clásicas, que volverá a las 16.00. A las 13.00 habrá misa solemne y a las 14.00 sesión vermú con el grupo Lume y churrasco. A partir de las 20.30 llegará el turno de la gran churrascada de la comisión, y a las 22.00, verbena con el grupo Lume y la disco móvil Monster.

La jornada del domingo 19 la abrirán las dianas y alboradas de Os da Veira do Monte a las 09.00 horas. A las 13.00 habrá misa solemne en honor al Santísimo y a las 14.00, sesión vermú con el Dúo Óbice Capital.

Cartel de las fiestas de Ledoño Cedido

Fiestas de Santa Mariña en Lañas, Arteixo

Lañas celebra las fiestas de Santa Mariña este fin de semana con verbenas y juegos infantiles. El viernes 17 a las 22.00 horas tocará la orquesta New York. Cerrará la jornada Dj Drew Korme y su disco móvil.

El sábado 18 a las 13.30 horas tendrá lugar una misa solemne en Lañas de Arriba y la posterior sesión vermú con el dúo Veneguay, que repetirá en sesión nocturna con la orquesta Magos.

El domingo 19 comenzará con misa solemne a las 12.00 horas en Lañas de Arriba, y sesión vermú con el dúo Crazy. De 17.00 a 21.00 horas habrá hinchables para los niños y a las 19.00 horas tocará la Banda de Música Santiago de Arteixo.

Cartel de las fiestas de Santa Mariña de Lañas CEDIDO

Festas do Mar de Mera, Oleiros

La localidad oleirense de Mera abre este viernes, día 17 de julio, sus Festas do Mar, con la gran sardiñada popular a las 20.00 horas -amenizada por la Asociación Cultural A Marola- y el grupo de samba Malandros, mientras que a las 23.00 horas pinchará Dj Cotelo en la disco móvil Impacto.

El sábado 18 habrá sesión vermú a las 13.30 horas con Laura Ocampo, mientras que a las 17.00 horas será la II Festa Mariñeira, con mercado temático del mar y la actuación del grupo Á Deriva. De 18.00 a 20.00 horas será la hora feliz y a las 23.00 horas actuará la orquesta Marbella.

El último día, el domingo 19, habrá una misa en honor a la Virgen del Carmen a las 12.00 horas, con ofrenda floral por los marineros que no volvieron a casa y con la participación de la coral polifónica de Mera y la asociación A Marola. A las 14.00 horas tocará la orquesta Fuego y a las 18.00 tendrá lugar una fiesta infantil con chocolatada y la actuación del Mago Richard. Pondrán el colofón la orquesta Fuego y el Dj Javi Eiroa.

Cartel de la Festa do mar de Mera, en Oleiros Cedido

Festas da Virxe do Carme en Callobre, Miño

Callobre (Miño) rinde homenaje a la Virxe do Carme desde este viernes, día 17, hasta el domingo 19. El viernes a las 23.00 horas habrá verbena con el grupo Fusión y la Louband.

Ya el sábado 18 está prevista una misa solemne a las 13.30 horas seguida de una sesión vermú con el dúo Deluxe. A las 16.00 horas la charanga DGT realizará un pasacalles, mientras que a las 23.00 horas actuarán el grupo Cayena y Dj Sebas 21.

El último día, domingo, habrá misa solemne a las 13.30 horas y procesión con la Banda de Gaitas de San Pantaleón. A continuación, sesión vermú infinita con el dúo Maracuyá y a las 17.30 horas fiesta infantil.

El Campo da Festa estará cubierto por una carpa y habrá bombas de palenque durante los tres días de fiesta.