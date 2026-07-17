El edil de Urbanismo presenta alegaciones contra una de las decisiones del Gobierno local

El edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego Archivo El Ideal Gallego

Bajo la superficie del Gobierno de Inés Rey hay tensiones que a veces salen a la luz. El mes pasado tenía lugar la dimisión de la concejala de Movilidad e Infraestructuras, Noemí Díaz, por las consabidas causas personales. Este miércoles, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, llevó alegaciones a la Junta de Gobierno local por un asunto de la relación de Puestos de trabajo (RPT).

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Para el público en general es difícil de entender lo insólito que resulta esta medida: la junta es el órgano que aprueba muchos de los asuntos municipales (otros deben pasar por el pleno) y está controlada por el Gobierno local, como su propio nombre indica. Y Díaz Gallego forma parte de este. Lo normal es que sea la oposición quien presente las alegaciones, pero en este caso ha sido alguien de las propias filas de Inés Rey.

El edil quería evitar el traslado de un puesto técnico del Servicio de Edificación al Servicio de Intervención de la Edificación y Disciplina Urbanística. Este puesto es de libre designación como muchos otros de la RPT de dirección que se han creado en los últimos años. Es decir, que las personas que ocupan los puestos de más importancia las escoge directamente la alcaldesa, Inés Rey, y su segundo, el portavoz del Gobierno local y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

Inés Rey reforzó recientemente la junta, elevando su número a ocho, lo que le permitió asegurar su control

Precedentes

No es el único movimiento en la plantilla de Urbanismo que ha tenido lugar en lo que va de año. José María Castrillo Neira, vinculado con el área de urbanismo, fue cesado fulminantemente a finales de marzo. Castrillo fue una sorpresa porque en las últimas elecciones se le situaba en el núcleo duro de la alcaldesa, y ocupaba el puesto número 14 en la lista del PSOE para las pasadas municipales. Su súbita marcha pone de manifiesto la fractura existente dentro del PSdeG, que ya comenzó con la dimisión del anterior concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, en marzo de 2022.

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Dinis, también muy cercano a Rey en aquel momento, había tomado el relevo, pero todo apunta a un progresivo alejamiento del núcleo duro. Las denuncias de la oposición en los plenos, que critican a Lage por invadir las competencias de los concejales a través de su Concejalía de Planificación Estratégica, y su control de todos los resortes del poder, ofrecen una posible explicación para la crisis interna en el Gobierno local del que dos exconcejalas han denunciado acoso laboral.

A medida que se acercan las municipales, la situación se evidencia cada vez más. Un ejemplo de ello es que la Junta de Gobierno local tuvo que aumentar el número de concejales recientemente para dar cabida a Montse Paz, edil de Seguridad Ciudadana. La alcaldesa firmó el decreto en abril: José Manuel Lage, Nereida Canosa, Yoya Neira, Gonzalo Castro, Noemí Díaz (antes de que dimitiera) y Francisco Dinís, sumando un total de ocho miembros.

El cambio se debió a “motivos organizativos” tras una Junta que apenas llegaba al mínimo legal. Fuentes de María Pita señalan que el objetivo era reforzar el control de Rey sobre la junta, por si alguno de sus asuntos se rechazaba.