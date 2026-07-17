El CEIP Torre de Hércules estrena un nuevo mural del artista Manuel Suárez  

La alcaldesa Inés Rey y el concejal Juan Ignacio Borrego Cedida

La alcaldesa, Inés Rey, visitó la mañana de este viernes a los 45 niños que participan en los 'campacoles municipales', una programación especial de verano promovida por el Ayuntamiento con el apoyo de la Federación de Anpas, y que incluye actividades al aire libre en espacios como el patio exterior del CEIP Torre de Hércules, donde ya es visible un nuevo mural coordinado por el artista Manuel Suárez.

Los pequeños, inmersos estos días en la iniciativa ‘Quincena del arte’, colaboraron con el pintor coruñés en la creación de este mural inspirado, precisamente, en uno de los principales emblemas patrimoniales de la ciudad: la torre. Suárez fue el encargado de trazar el diseño, y, posteriormente, los niños completaron su pintado, una iniciativa planteada para estimular a la creatividad de las nuevas generaciones a través de una actividad colectiva.

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Esta acción, que complementa las mejoras que está ejecutando el Ayuntamiento en las bancadas exteriores del CEIP Torre de Hércules, se enmarca dentro de las nuevas actividades que promueve el Gobierno municipal para acercar a los niños a la educación, las artes y la cultura, aprovechando también para implicar a la chavalada en el cuidado y mejora de sus colegios.

“Os centros educativos son sinónimo de ensinanzas e aprendizaxe. Son espazos dinámicos, cheos de vida. E ese espírito tamén ten que ser visible nas infraestruturas dos propios colexios. É fundamental que os patios e as áreas de xogo, ao igual que as aulas, sexan núcleos de actividade onde as nenas e nenos vivan experiencias en positivo coma esta”, indicó Rey, acompañada hoy por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego.

Las mejoras que está llevando a cabo el Ayuntamiento en la bancada exterior del CEIP Torre de Hércules forman parte de las cincuenta actuaciones promovidas por el Ejecutivo local en 25 centros educativos públicos de la ciudad en esta temporada estival.

En este colegio del barrio de Monte Alto, la previsión de los servicios municipales es acometer tres medidas destacadas en materia de accesibilidad y seguridad: la sustitución del portón de la entrada, la colocación de un vídeo-portero y las mejoras de la bancada del patio exterior, que aparejaron la creación de este mural colaborativo entre el artista Manuel Suárez y los niños de los campacoles municipales.