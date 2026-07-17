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A Coruña

El bum del petróleo en A Coruña: Repsol dispara las importaciones de la refinería desde junio

La empresa aumenta un 24% los envíos desde hace un mes y medio por la guerra de Irán

Iván Aguiar
Iván Aguiar
17/07/2026 03:54
El ‘Sea Onyx’, descargó cerca de 68.000 toneladas de crudo esta semana en Langosteira
El ‘Sea Onyx’, descargó cerca de 68.000 toneladas de crudo esta semana en Langosteira
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El ‘Sea Onyx’ es un buque que llegó el pasado miércoles por la mañana al muelle petrolero de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira para descargar un total de 67.995 toneladas de petróleo crudo. Este viernes está prevista la llegada del ‘Prometheu Energy’ con 82.030 toneladas y, para el próximo dos de agosto, el ‘P. Bel Air’ ya ha solicitado permiso para desembarcar 148.881 toneladas.

La actividad en la terminal de la empresa energética se ha acelerado especialmente en el último mes y medio, ya que se ha contabilizado un incremento de un 24% en el crudo recibido, según los datos del registro que lleva la Autoridad Portuaria de A Coruña.

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Entre el uno de junio y el pasado quince de julio, por la dársena exterior pasaron 741.534 toneladas de petróleo, frente a las 597.751 del mismo período del año anterior.

Más producción

Este aumento tan significativo de esta mercancía deriva de la inestabilidad geopolítica generada por la guerra en Irán, que comenzó el pasado mes de febrero tras los ataques de Estados Unidos y de Israel. Esto ha provocado el cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que ha supuesto un problema de oferta de esta materia prima a nivel mundial.

Si se toma como referencia el período comprendido entre el uno de marzo y el pasado quince de julio, el registro de actividad portuaria revela que ha producido un incremento de las descargas de petróleo de casi un 7% (pasando de 2.084.534 a 2.228.583 toneladas). Es importante tener en cuenta que en marzo se realizó una parada técnica en el complejo industrial de esta compañía.

La refinería triplica la elaboración de queroseno para abastecer al mercado nacional e internacional

Repsol informó en abril de que acometería inversiones para aumentar la capacidad de producción de la refinería coruñesa. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, explicó que el objetivo de esta actuación es aumentar la “capacidad” productiva para llegar al verano “con un 15% más de queroseno”, combustible clave para la aviación.

La empresa energética también aseguró que pondría en marcha “una batería de medidas en las cinco refinerías” que tiene España, para incrementar “la fabricación de productos como gasoil y queroseno” y garantizar “el suministro”.

En concreto, la directora de la refinería de A Coruña, Natalia Barreiro, detalló que se ha triplicado la producción de queroseno desde marzo. “Normalmente, abastecíamos al mercado interno, hemos sacado producto para abastecer otras zonas y otros aeropuertos”, explicó.

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