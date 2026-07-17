El Ayuntamiento hará nuevas excavaciones arqueológicas en la Casa de la Sinagoga de A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, visitando la Casa da Sinagoga Javier Alborés

Nuevo capítulo en la historia de uno de los inmuebles más curiosos de A Coruña. El Ayuntamiento ha comunicado que iniciará próximamente excavaciones arqueológicas en la Casa de la Sinagoga, un edificio histórico con un importante valor patrimonial y cultural, situado en la Ciudad Vieja, y que está siendo objeto de investigación por su simbolismo y los restos hallados en los últimos años. Allí se identificó lo que se considera que podría ser una mikvé o baño de purificación judío.

Con una inversión de 50.000 euros, el Gobierno local prevé dar un paso más en esta línea de trabajo, actuando en la planta baja del edificio. La intervención busca determinar la importancia de los materiales arqueológicos que, se presupone, habría en esta parte de la casa, adquirida en el pasado mandato para incorporarla al patrimonio municipal y, de esta forma, avanzar en su musealización.

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Las obras se adjudicaron días atrás al equipo de Simón Pena Basso, que será el encargado de realizar la excavación en el área de la superficie definida en el proyecto, para descubrir los restos no visibles e identificar sus características. Las actuaciones previstas, explica el Consistorio en su comunicado, pasan, en primer lugar, por trabajos de estabilización en la forja, la instalación de tuberías provisionales que recojan las aguas pluviales del patio y, además, la excavación arqueológica en sí misma, que se ejecutará sobre una superficie de 104 metros cuadrados, yendo paso a paso por las diferentes capas de tierra y vestigios humanos.

La alcaldesa, Inés Rey, subrayó la importancia de esta medida, cofinanciada con fondos del Ministerio de Industria y Turismo, que "nos ayudará a darle continuidad al plan de revitalización del conjunto patrimonial de la Ciudad Vieja”, una hoja de ruta que, en el caso de la Casa de la Sinagoga, permitirá darle un paso más para profundizar en la historia del inmueble y, de esta forma, ampliar la información existente sobre la evolución en el tiempo del corazón histórico de la ciudad.