Detenido el autor de una agresión sexual a bordo de un autobús que realizaba trayecto entre Viveiro y A Coruña

La colaboración de los pasajeros y las cámaras de seguridad fueron claves en la investigación Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida a bordo de un autobús de línea regular que cubría el trayecto entre Viveiro y A Coruña. Los hechos ocurrieron cuando el vehículo circulaba a la altura de Baamonde.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido se sentó junto a la víctima, le cubrió las piernas con una sudadera y comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento. La mujer alertó de inmediato de lo sucedido, lo que provocó que el presunto agresor abandonara precipitadamente el autobús en la parada de Baamonde y huyera del lugar.

Tras la denuncia presentada por la víctima, los agentes iniciaron una investigación para identificar al responsable. La colaboración de los pasajeros y del conductor, que presenciaron la agresión, permitió obtener una descripción física muy precisa del sospechoso.

Además, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las estaciones en las que el autobús realizó parada, logrando localizar al presunto autor en la estación de autobuses de Lugo.

Las pesquisas permitieron averiguar que el sospechoso se alojaba en un hostal de la ciudad y que contaba con antecedentes policiales recientes por hechos de similar naturaleza. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil procedió a su localización y detención.

La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Vilalba (Lugo). El detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.