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A Coruña

Comienzan en la finca de los Mariño las obras para los vestuarios de la escuela de Surf

Son 66.500 euros los que se están invirtiendo 

Abel Peña
Abel Peña
17/07/2026 10:04
Finca de los Mariño, obras de los vestuarios de la escuela municipal de surf
Finca de los Mariño, obras de los vestuarios de la escuela municipal de surf
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El Ayuntamiento ha comenzado las obras en la finca de los Mariño (también conocido como mirador de Berbiriana) para el acondicionamiento de local que servirá de vestuario y almacén a la escuela municipal de Surf. en total, son 66.550 euros los que se están invirtiendo para darle nueva vida a unas instalaciones que llevaban años abandonadas.  

Esta obra forma parte de la primera fase del Plan de mejora de las equipaciones deportiva y se aprobó en noviembre del año pasado. El concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, había señalado que "por su localización y también por las posibilidades que ofrecen los bajos, entendemos que serán muy útiles como espacios de almacenamiento del material deportivo”. Los trabajos permitirán mejorar la accesibilidad de los locales y, además, hacerlos más diáfanos de cara a sus nuevos usos.

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