Comienzan en la finca de los Mariño las obras para los vestuarios de la escuela de Surf

Finca de los Mariño, obras de los vestuarios de la escuela municipal de surf German Barreiros

El Ayuntamiento ha comenzado las obras en la finca de los Mariño (también conocido como mirador de Berbiriana) para el acondicionamiento de local que servirá de vestuario y almacén a la escuela municipal de Surf. en total, son 66.550 euros los que se están invirtiendo para darle nueva vida a unas instalaciones que llevaban años abandonadas.

Esta obra forma parte de la primera fase del Plan de mejora de las equipaciones deportiva y se aprobó en noviembre del año pasado. El concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, había señalado que "por su localización y también por las posibilidades que ofrecen los bajos, entendemos que serán muy útiles como espacios de almacenamiento del material deportivo”. Los trabajos permitirán mejorar la accesibilidad de los locales y, además, hacerlos más diáfanos de cara a sus nuevos usos.