Carmen Beiroa | “Salvador de Madariaga es Monelos, igual que Las Pajaritas”

Carmen Beiroa posa para El Ideal en la avenida Salvador de Madariaga Javier Alborés

Carmen Beiroa (Trazo, 1955) es la presidenta de la asociación vecinal de Monelos, una entidad con más de medio siglo de historia y que es capaz de movilizar cada año a decenas de residentes para su gran catálogo de actividades. También ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y organizar una jornada de fiestas intensa. De un solo día de duración, pero que abarcará más de 12 horas de diversión para todas las edades.

Habrá quien diga que las fiestas de Monelos se celebran en Elviña...

No, Elviña no es ese barrio. La avenida de Salvador de Madariaga es Monelos, igual que la fuente de las Pajaritas. Delante del centro cívico no hay espacio suficiente para montar todo. Elviña comienza en A Milagrosa. Nuestra asociación llega hasta el Gadis del mercado de Elviña. Llevamos 21 años en esa ubicación.

¿Qué valoración hace del cartel?

Me parece muy chulo. Tenemos todo lo que habíamos pedido, salvo un cuentacuentos para niños, que no fuimos capaces de encontrarlo. No se puede estar en todo.

¿Por qué han elegido una única jornada, en lugar de dos días?

Nos parecía, para un barrio como Monelos, demasiado. Hace dos años realizamos dos jornadas de fiestas y el último día los de la asociación estábamos un poco agotados. Organizar una fiestas cansa mucho, y estoy hasta arriba de trabajo antes de empezar. Nuestra obligación es ir a todo. Para nosotros, es una bienvenida al verano.

Ustedes que son una de las asociaciones más longevas, ¿cómo valoran la forma actual de reparto de ayudas?

A mí me satisface mucho. La verdad es que estamos muy contentos, porque siempre teníamos que adelantar nosotros el dinero. Cuando el Ayuntamiento, lo hace bien hay que decirlo.

¿Cómo valora la situación actual del barrio?

La limpieza aún es un tema pendiente y cuesta un poquito. Si hay que hacer limpieza en lugares en los que hay coches aparcados, pues que traigan la grúa.

¿Cuáles son las mayores urgencias?

Nos parece que, sobre todo, ese tema de la limpieza. Habría un montón de cosas más, como el tema del aparcamiento, pero a veces es mejor dejarlo ahí. A lo mejor son cuestiones muy costosas.

¿Qué le diría a los vecinos de otras zonas para acercarse a Monelos?

Lo van a pasar bárbaro. Hay muchas fiestas estos días y, pensando en no coincidir con el Apóstol, O Burgo y Arteixo, no nos dimos cuenta de cuántas fiestas había en este fin de semana.