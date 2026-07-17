Cáritas y Escuelas Populares Gratuitas lanzan RECREO, un nuevo programa de apoyo educativo y social para la infancia en A Coruña

​El programa desarrollará actividades en horario no lectivo centradas en la convivencia Cáritas Diocesana

La infancia y las familias de A Coruña contarán a partir del próximo otoño con un nuevo recurso socioeducativo. Cáritas Diocesana de Santiago, a través de la Interparroquial de A Coruña, y Escuelas Populares Gratuitas (EEPPGG) han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha RECREO, un programa destinado a favorecer el desarrollo integral de niños y niñas, reforzar la igualdad de oportunidades y ofrecer apoyo educativo y social a las familias.

El acuerdo, con una vigencia de tres años, permitirá desarrollar un proyecto centrado en la atención integral de la infancia mediante refuerzo educativo, educación emocional, ocio educativo, acompañamiento familiar y trabajo comunitario. La iniciativa estará dirigida prioritariamente a menores de entre 4 y 12 años y a sus familias.

RECREO iniciará su fase de difusión y captación de participantes durante el mes de septiembre y comenzará su actividad ordinaria en octubre. En esta primera edición ofrecerá hasta 20 plazas y será completamente gratuito para las familias.

El convenio contempla la cofinanciación de la dirección técnica del programa, lo que permitirá garantizar la coordinación, el seguimiento y el desarrollo de la iniciativa.

Durante la firma del acuerdo, la vocal del Patronato de Escuelas Populares Gratuitas, Charo Rodríguez-Losada Allende, destacó que "unos niños que crecen felices y seguros siempre serán hombres y mujeres de bien".

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Javier Sánchez Rodríguez-Losada, recordó que el apoyo a la educación infantil forma parte de la identidad de la institución desde su fundación, hace más de 135 años. "En el momento actual, debido a las políticas educativas de gratuidad total de las guarderías, ampliamos nuestra oferta en un programa socioeducativo para la infancia y las familias", explicó.

En representación de Cáritas participaron la directora diocesana, Pilar Farjas, y la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas Lombardero, quienes subrayaron la importancia de seguir generando espacios de protección, acompañamiento y promoción para la infancia.

"La mejor inversión que una sociedad puede hacer es la que realiza en sus niños y niñas. Este proyecto nace para abrir oportunidades, fortalecer capacidades y acompañar a las familias desde la cercanía y el trabajo en comunidad", afirmó Pilar Farjas.

Dolores Rivas Lombardero añadió que "la experiencia nos demuestra que cuando las dificultades aparecen en la infancia, una intervención temprana puede marcar la diferencia. RECREO quiere ser precisamente eso: un espacio seguro donde cada menor encuentre apoyo educativo, acompañamiento personal y oportunidades para crecer".

El programa desarrollará actividades en horario no lectivo centradas en la convivencia, la educación emocional, la autoestima, la inclusión, la participación y la resolución pacífica de conflictos. Además, fomentará la coordinación con centros educativos, recursos sociales y entidades del entorno para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de los menores y sus familias.