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A Coruña

¿Vestirá María Pita la camiseta de la selección española?

El domingo se juega la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/07/2026 11:33
La estatua de Marí­a Pita engalanada con la camiseta del Dépor
La estatua de Marí­a Pita engalanada con la camiseta del Dépor
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Este domingo, 19 de julio, la selección española luchará contra Argentina por conseguir su segundo título del Mundial de Fútbol. El partido, a las 21.00 horas, será seguido en todo el mundo, en algunos casos desde casa, en otros desde bares y en otros muchos a través de pantallas gigantes instaladas en plazas y entornos públicos. 

En los últimos partidos de la selección española la plaza de María Pita se convirtió en el núcleo de la afición coruñesa, con una pantalla gigante que se espera regrese para la final del Mundial. Sin embargo, al más puro estilo futbolístico, como los presidentes de fútbol o los directores deportivos, cuando no quieren soltar prenda, el Ayuntamiento de A Coruña ni confirma ni desmiente que se vaya a volver a instalar la pantalla

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María Pita con la Selección Española

patricia gente viendo la seleccion españolaVer más imágenes

Otra incógnita, también en la misma plaza, es si la heroína María Pita volverá a enfundarse una camiseta deportiva para dar su apoyo a la selección. Entre mayo y junio la estatua vistió varios colores, el blanquiazul del Dépor, el naranja del Básquet Coruña y el verde del Liceo. Y casi consigue pleno, ya que los dos primeros lograron su objetivo de ascender, mientras que el último se quedó a las puertas del título liguero.

Aficionados de España en la pantalla gigante de María Pita

Dónde ver la final del Mundial en pantalla gigante en el área de A Coruña

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Desde el Ayuntamiento tampoco aclaran si María Pita se pondrá este fin de semana la Roja. Lo que sí es cierto es que la ciudad de A Coruña estuvo a punto de poder reeditar un duelo histórico. Argentina logró remontar en los últimos minutos a Inglaterra para colarse en la final contra España. De no haber sido así, María Pita hubiera tenido que volver a enfrentarse a los ingleses, como cuando consiguió vencerlos en el siglo XVI.

La estatua de María Pita vestida de blanquiazul

Una ciudad teñida de blanquiazul: las plazas y calles de A Coruña ya respiran por y para el Dépor

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