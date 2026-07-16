Varias personas se quedan atrapadas en un ascensor público de A Gaiteira

Imagen del ascensor de Villar Ponte, que une la calle con Juan Montes Archivo El Ideal Gallego

Los ascensores públicos de A Coruña se han vuelto a cobrar una nueva 'víctima'. O, más bien, varias. Ocurrió a última hora de este jueves en el barrio de A Gaiteira.

El ascensor público de la calle del Pintor Villar Chao se averió dejando varias personas atrapadas dentro. Los afectados llamaron al servicio de mantenimiento, pero este se demoró, de manera que las personas atrapadas decidieron informar también al 112. Desde Emerxencias movilizaron a los Bomberos de A Coruña, que finalmente llegaron al mismo tiempo que el servicio técnico oficial del ascensor, por lo que no fue necesario que interviniesen.

El ascensor que une Villar Chao con Juan Montes ya obligó a los Bomberos a actuar hace menos de un año. Fue el 5 de agosto. A mediodía dos personas se quedaron atrapadas en el interior de la máquina, que se paró sin abrir las puertas. Cinco bomberos tuvieron que actuar para forzar su apertura y sacar a los afectados. Un par de semanas antes, tres días después de ser inaugurado, en el ascensor ya se tuvo que colgar el cartel de 'fuera de servicio' para poder realizar una serie de reparaciones que desde el Ayuntamiento calificaron de "rutinarias".

Rescatan a dos transeúntes atrapados en el nuevo ascensor de Juan Montes Más información

Otro ascensor público que protagonizó la crónica de sucesos en la ciudad fue el de Capitán Troncoso, hasta donde los bomberos se tuvieron que desplazar en junio de 2023 para rescatar a unos niños que se habían quedado encerrados.