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A Coruña

Un estudio sobre Alvedro prioriza las rutas de París, Sevilla, Lisboa, Bruselas, Alicante y Ámsterdam

El informe de la Cámara de Comercio advierte de la importancia del tráfico empresarial

Abel Peña
Abel Peña
16/07/2026 12:55
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Pasajeros en la terminal de Alvedro
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La Cámara de Comercio de A Coruña ha realizado un estudio de demanda empresarial para identificar y priorizar nuevas conexiones aéreas desde el aeropuerto de A Coruña. El trabajo concluye que las rutas de París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas son prioritarias porque presentan la "mayor convergencia entre demanda empresarial, demanda total, validación sectorial y valor estratégico para el territorio".

Pero el informe recomienda además análisis complementarios para Bilbao, Valencia, Málaga y Frankfurt/Múnich/Hamburgo. Estas conexiones requieren un estudio aeroportuario específico ya que se identifican como rutas con demanda corporativa recurrente.

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Aunque la demanda empresarial, aunque no es suficiente por sí sola para sostener una ruta aérea, aporta un tráfico recurrente y menos estacional que la turística o de movilidad general. El estudio estima una movilidad anual de aproximadamente 56.952 viajes corporativos de ida y vuelta, equivalentes a 113.904 pasajeros al año. La mayor parte de esta demanda procede de grandes y medianas empresas.

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Aunque Madrid y Barcelona mantienen un papel fundamental para la movilidad profesional, el informe señala que estas conexiones no son suficientes para cubrir las necesidades del tejido empresarial.

 

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