Un estudio sobre Alvedro prioriza las rutas de París, Sevilla, Lisboa, Bruselas, Alicante y Ámsterdam
El informe de la Cámara de Comercio advierte de la importancia del tráfico empresarial
La Cámara de Comercio de A Coruña ha realizado un estudio de demanda empresarial para identificar y priorizar nuevas conexiones aéreas desde el aeropuerto de A Coruña. El trabajo concluye que las rutas de París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas son prioritarias porque presentan la "mayor convergencia entre demanda empresarial, demanda total, validación sectorial y valor estratégico para el territorio".
Pero el informe recomienda además análisis complementarios para Bilbao, Valencia, Málaga y Frankfurt/Múnich/Hamburgo. Estas conexiones requieren un estudio aeroportuario específico ya que se identifican como rutas con demanda corporativa recurrente.
Aunque la demanda empresarial, aunque no es suficiente por sí sola para sostener una ruta aérea, aporta un tráfico recurrente y menos estacional que la turística o de movilidad general. El estudio estima una movilidad anual de aproximadamente 56.952 viajes corporativos de ida y vuelta, equivalentes a 113.904 pasajeros al año. La mayor parte de esta demanda procede de grandes y medianas empresas.
Aunque Madrid y Barcelona mantienen un papel fundamental para la movilidad profesional, el informe señala que estas conexiones no son suficientes para cubrir las necesidades del tejido empresarial.