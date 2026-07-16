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A Coruña

El salto del grupo Finisterre a la aviación: “Queremos convertir Alvedro en un hub internacional”

La empresa de logística de este conglomerado empresarial, Hércules Servicios Auxiliares, gestiona un almacén en Langosteira y ha asumido la terminal del aeropuerto

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/07/2026 04:10
Juan Antonio Quiroga posa en las oficinas de Finisterre, ubicadas en A Coruña
Juan Antonio Quiroga posa en las oficinas de Finisterre, ubicadas en A Coruña
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“El gran mensaje es que yo lo que pretendo es convertir la terminal de carga del aeropuerto de Alvedro en un hub de carácter internacional”. Así de claro se muestra Juan Antonio Quiroga, administrador del grupo Finisterre, en el que se engloba Hércules Servicios Auxiliares, Portuarios y Logísticos, que desde el pasado uno de junio gestiona el almacén del recinto aéreo.

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Este proyecto permite a esta compañía con oficinas centrales en A Coruña ampliar sus actividades en el campo de la logística, ya que también posee una nave en el Puerto Exterior de Langosteira destinada al almacenaje de diversos equipos que puedan necesitar los operadores portuarios. De hecho, para esta infraestructura espera que aumente de forma sustancial su actividad en los próximos años con la llegada de nuevas empresas a Langosteira.

Ahora, asume el importante reto de dar un “impulso” y una “nueva orientación”, tal y como afirma el administrador del grupo Finisterre, a la terminal de mercancías del aeropuerto con clara vocación internacional.

¿En qué se concreta este plan? Juan Antonio Quiroga explica que se trata de facilitar los envíos de los clientes alrededor del mundo. “Nos da lo mismo que nos venga un señor diciendo que quiere enviar una mercancía a Canarias o a Singapur. De aquí no salen vuelos, pero ocurre que salen vuelos para Madrid y allí habrá un enlace con Singapur. O Sa Carneiro, en Oporto. Cogemos un furgón nuestro de aquí de la empresa y llevamos la mercancía y en dos horas y media o tres llega a Oporto. Y en Oporto tenemos un enlace. Tenemos ahí una empresa que hace lo mismo que nosotros. Y desde Oporto hay 75 líneas para todo el mundo y desde ahí se sale para donde sea”, señala.

Experiencia

Para lograr esta meta, asegura que Hércules Servicios Auxiliares, constituida en 2008, recurrirá a las “infraestructuras logísticas” que ha creado durante los 46 años de vida del grupo Finisterre, que cuenta con amplia experiencia en el campo del transporte debido a su negocio marítimo. En este último, se dedica a la consignación de buques y servicios logísticos portuarios. Además, actúa como representante de los armadores, gestionando trámites aduaneros, estiba, avituallamiento y coordinación administrativa en los puertos de Galicia, principalmente en A Coruña.

“Algo conocemos de lo que es el mercado de los barcos y, ahora de los aviones, ya tenemos gente formada, porque hay que hacer un montón de cursos para poder ser admitido como persona que trabaje dentro de un recinto aeroportuario”, indica.

¿Qué tipo de mercancías llegan a la terminal de carga del aeropuerto de Alvedro? Según explica Quiroga, llegan “muchos equipos y repuestos para buques” con frecuencia, ya que los armadores envían estas piezas que necesitan buques que están atracados en la zona de A Coruña y Ferrol.

También se suelen registrar “del orden de cuatro a cinco féretros al mes de llegada”, que son fundamentalmente personas originarias de Galicia. Principalmente, de Suiza e Inglaterra, aunque recientemente llegó uno de Menorca. Además, el administrador del grupo Finisterre apunta que uno de los objetivos que se ha marcado para potenciar la terminal es “incentivar” el uso de “mercancías perecederas” como el pescado.

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