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A Coruña

Piden más de siete años de cárcel para una banda de albaneses por una treintena de robos en la provincia de A Coruña

El juicio, fijado para este jueves, ha sido aplazado hasta principios de año tras un intento fallido de acuerdo entre las partes

Ep
16/07/2026 13:13
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
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Un juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña a una banda de albaneses acusados de una treintena de robos en viviendas en distintos ayuntamientos de la provincia de A Coruña ha quedado aplazado hasta principios de 2027. Los tres hombres se enfrentan a más de siete años de prisión.

"Estaba señalada la vista para conformidad pero no ha sido posible el acuerdo con Fiscalía", ha manifestado uno de los letrados de la defensa. Así, ha quedado pendiente el señalamiento para la celebración de la misma.

No obstante, la presidencia ha anticipado que "por el volumen de trabajo que tienen es previsible que hasta principios del año que viene no pueda tener lugar".

En concreto, el Ministerio Público acusa a tres hombres -- uno de ellos en situación irregular en España -- y les atribuye 29 robos en viviendas en los municipios de Miño, Culleredo, Cambre, Sada, Oleiros, Ames y Santiago. Los mismos ocurrieron durante los meses de octubre y noviembre de 2024.

Los hechos, según consta en el escrito fiscal, son constitutivos de un delito de robo continuado en casa habitada, por el que pide siete años y cinco meses de cárcel para cada uno de los procesados.

Además, reclama tres años de prisión para uno de los encausados por un delito de falsedad documental, ya que portaba en el momento de su detención una identificación falsa de Italia.

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