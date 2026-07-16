La WordCamp Galicia se celebrará en A Coruña el venidero mes de octubre

Una ponente, en una edición anterior de WordCamp wordcamp.org

Del 16 al 18 de octubre, A Coruña se convertirá en el epicentro tecnológico gallego con una completa agenda concebida como un espacio de formación, intercambio de conocimiento y fomento del software libre, en la primera WordCamp Galicia.

El evento destaca por su proyección exterior, sumando al talento local un panel de ponentes internacionales procedentes de diversos países (como Alemania, Bulgaria, Portugal o Serbia). El programa completo se detalla a continuación:

Sábado 17: conocimiento y tendencias

El sábado será la jornada estrella de la WordCamp Galicia, con un programa intensivo estructurado en dos salas simultáneas donde se abordarán los temas más punteros del panorama digital:

Inteligencia Artificial aplicada: la IA tendrá un papel muy destacado con ponencias sobre agentes autónomos en local (por Ivelina Dimova y Marcel Schmitz), diseño web asistido por IA (Ana Cirujano), orquestación de APIs y modelos de lenguaje (Imran Sayed) o una mesa redonda sobre el futuro de los profesionales ante esta tecnología.

la IA tendrá un papel muy destacado con ponencias sobre agentes autónomos en local (por Ivelina Dimova y Marcel Schmitz), diseño web asistido por IA (Ana Cirujano), orquestación de APIs y modelos de lenguaje (Imran Sayed) o una mesa redonda sobre el futuro de los profesionales ante esta tecnología. Desarrollo y diseño: ponencias técnicas sobre nuevas herramientas de WordPress, las claves de desarrollo (Uros Tasic) o implementaciones ágiles.

ponencias técnicas sobre nuevas herramientas de WordPress, las claves de desarrollo (Uros Tasic) o implementaciones ágiles. Negocio, SEO y eCommerce: sesiones dedicadas a la internacionalización de Woocommerce (Rafael Verde), optimización de checkouts (Diego Nieto) o estrategias avanzadas de SEO multilingüe (Ryan López).

sesiones dedicadas a la internacionalización de Woocommerce (Rafael Verde), optimización de checkouts (Diego Nieto) o estrategias avanzadas de SEO multilingüe (Ryan López). Accesibilidad y Aspectos Legales: charlas sobre la importancia de hacer una web para todos (Francisco Javier Giménez) o cómo evitar los 10 errores legales más comunes en internet (Victor Salgado).

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Viernes 16 al domingo 18. comunidad y aprendizaje práctico

Viernes 16 (Talleres prácticos y Hackathon solidario): el evento arrancará con un taller de iniciación desde cero guiado por el experto Fernando Tellado. Tras este acercamiento práctico, se celebrará el do_action, un hackathon donde la comunidad unirá fuerzas de manera voluntaria para crear proyectos web reales destinados a organizaciones sin ánimo de lucro.

el evento arrancará con un taller de iniciación desde cero guiado por el experto Fernando Tellado. Tras este acercamiento práctico, se celebrará el do_action, un hackathon donde la comunidad unirá fuerzas de manera voluntaria para crear proyectos web reales destinados a organizaciones sin ánimo de lucro. Domingo 18 (Día de la Comunidad - Contributor Day): una jornada fundamental donde los asistentes trabajarán codo con codo en mesas de trabajo colaborativo. Es el momento de devolverle el apoyo a la plataforma ayudando a mejorar el software de código abierto: programando, traduciendo, diseñando, mejorando la accesibilidad o resolviendo dudas en foros de soporte.

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Un impulso al sector digital gallego

La WordCamp Galicia cuenta con el apoyo de referentes del sector como Wordpress.com, Bluehost, Woocommerce y Hostinger, junto con proveedores de hosting y empresas gallegas. La revelación del programa completo demuestra la ambición de un evento que busca elevar el nivel técnico local al tiempo que fomenta el impacto social y el trabajo en comunidad.

Las entradas y el programa detallado por horas ya están disponibles en la web oficial de la WordCamp Galicia (galicia.wordcamp.org).