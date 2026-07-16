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A Coruña

La Fundación Barrié presenta la exposición 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos'

Redacción
16/07/2026 11:51
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La tentación de san Antonio, 1556
Pieter Bruegel el Viejo
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La Fundación Barrié acoge, a partir del 23 de octubre, 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos', exposición dedicada a la obra de Jheronimus van Aken, o Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), conocido como el Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo (c. 1525- 1569), dos artistas que se encuentran en esta fascinante muestra dedicada a la imaginación y la fantasía. 

Esta exposición, organizada por la Fundación Barrié, ha sido posible gracias al generoso préstamo de obras de arte por parte del Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam (Países Bajos). 

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El hombre árbol, hacia 1590-1610
Jheronimus van Aken, el Bosco

Con 85 grabados, aguafuertes y xilografías procedentes de la prestigiosa colección del Museo Boijmans Van Beuningen, la exposición pone de relieve el extraordinario universo visual de estos dos maestros de los siglos XV y XVI. Organizada por autores y temáticas, la exposición invita al visitante a descubrir escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio, al tiempo que ofrece una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes como uno de sus principales centros de producción y difusión.

Con esta exposición, la Fundación Barrié da continuidad a su apuesta por abordar el arte desde distintos ámbitos de la creación artística, en la misma línea que sus anteriores exposiciones dedicadas a los dibujos holandeses y flamencos del Victoria and Albert Museum y las fábulas y sueños de Marc Chagall, uno de los pintores y artistas gráficos más importantes del siglo XX. 

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El elefante cercado, hacia 1561
Jheronimus van Aken, el Bosco

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.

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