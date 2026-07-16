La Fundación Barrié presenta la exposición 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos'

La tentación de san Antonio, 1556 Pieter Bruegel el Viejo

La Fundación Barrié acoge, a partir del 23 de octubre, 'El Bosco y Bruegel. Un viaje a mundos fantásticos', exposición dedicada a la obra de Jheronimus van Aken, o Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), conocido como el Bosco, y Pieter Bruegel el Viejo (c. 1525- 1569), dos artistas que se encuentran en esta fascinante muestra dedicada a la imaginación y la fantasía.

Esta exposición, organizada por la Fundación Barrié, ha sido posible gracias al generoso préstamo de obras de arte por parte del Museo Boijmans Van Beuningen, de Róterdam (Países Bajos).

El hombre árbol, hacia 1590-1610 Jheronimus van Aken, el Bosco

Con 85 grabados, aguafuertes y xilografías procedentes de la prestigiosa colección del Museo Boijmans Van Beuningen, la exposición pone de relieve el extraordinario universo visual de estos dos maestros de los siglos XV y XVI. Organizada por autores y temáticas, la exposición invita al visitante a descubrir escenas cargadas de simbolismo, humor e ingenio, al tiempo que ofrece una visión de las técnicas y prácticas del grabado en el norte de Europa durante el siglo XVI, con Amberes como uno de sus principales centros de producción y difusión.

Con esta exposición, la Fundación Barrié da continuidad a su apuesta por abordar el arte desde distintos ámbitos de la creación artística, en la misma línea que sus anteriores exposiciones dedicadas a los dibujos holandeses y flamencos del Victoria and Albert Museum y las fábulas y sueños de Marc Chagall, uno de los pintores y artistas gráficos más importantes del siglo XX.

El elefante cercado, hacia 1561 Jheronimus van Aken, el Bosco

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.