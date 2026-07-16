La Feria del Libro de A Coruña regresará a su espacio habitual en Méndez Núñez

Las casetas de Méndez Núñez albergarán desde este viernes la Feira de Artes Plásticas Carlota Blanco

Los jardines de Méndez Núñez se preparan para convertirse en epicentro de la artesanía y de la literatura durante el próximo mes y medio. Este viernes, sin ir más lejos, se inaugurará la Feira de Artes Plásticas, pero en agosto tomarán el espacio Mostrart y la Feria del Libro, que tras el impasse de 2025 volverá a su espacio habitual en el paseo de los jardines.

La Feria del Libro regresará así al espacio del paseo de los jardines frente al Cantón Grande, mientras que la feria de artesanía Mostrart dispondrá sus casetas a lo largo del paseo de Méndez Núñez frente al Cantón pequeño. El año pasado, las casetas de la Feria del Libro se trasladaron al interior, junto al palco de la música, compartiendo espacio durante unos días con las casetas de Viñetas desde o Atlántico.

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El motivo eran las obras de los Cantones, que motivaron que solo una de las dos propuestas, Mostrart, pudiera ocupar el paseo, relegando a la Feria del Libro al interior, algo que, de primeras, no fue bien acogido por los propios libreros, que aseguraban que la planificación podría haber sido mejor. Aunque con el transcurso de los días, algunos veían como las ventas iban relativamente bien, a pesar de que el tránsito de visitantes era menor que en su espacio tradicional. Espacio y visitas que se podrán recuperar este año con su regreso al paseo.

Y aunque el programa de autores, firmas, actividades y librerías participantes todavía está pendiente de conocerse, hay escritores que no han podido contener las ganas de hacer conocer su participación en la tradicional cita literaria del agosto coruñés. Es el caso de la escritora viguesa María Oruña, que este jueves anunciaba a través de sus redes sociales las últimas actividades para presentar su última novela, ‘La cámara de las maravillas’ (Plaza y Janés). Será una de sus últimas presentaciones, “después, me retiro a mi guarida”, asegura Oruña en sus redes.

Feira de Artes Plásticas

Pero primero, este viernes son los artistas los que toman una parte del paseo de los jardines frente al Cantón pequeño. Lo harán hasta el 26 de julio, con la presencia de una quincena de artistas vinculados a la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (ARGA).

Desde el domingo hasta el viernes, los artistas desarrollarán talleres y el día 25 habrá un concurso de pintura infantil para varios grupos de edad.