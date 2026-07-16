Inés Rey reclama una política aeroportuaria a nivel gallego

Varios viajeros entran a Alvedro, en la primera jornada de cierre en LavacollaFalta de taxis en hora punta en Alvedro Quintana

Las cifras récord de Alvedro, que viene de pasar por el mejor semestre de su historia gracias al cierre provisional del aeropuerto de Santiago, que obligó a desviar el tráfico al aeródromo de Culleredo, han permitido a la alcaldesa sacar pecho. "Avala a posición que temos mantido durante os últimos anos. Agardamos que a Xunta exerza as súas competencias".

En la línea de anteriores declaraciones, Rey abogó por una política aeroportuaria común en la que los tres aeropuertos sean competitivos no entre sí, sino contra otras instalaciones como Oporto, a donde acuden cinco millones de viajeros cada año. "Que a Xunta se deixe de limosnas", repitió, refiriéndose a la ayuda de 100.000 euros para rutas aéreas