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A Coruña

Inés Rey reclama una política aeroportuaria a nivel gallego

La alcaldesa considera que el excelente primer trimestre de Alvedro prueba le potencia del aeródromo y urge a competir con Oporto 

Abel Peña
Abel Peña
16/07/2026 12:28
Varios viajeros entran a Alvedro, en la primera jornada de cierre en LavacollaFalta de taxis en hora punta en Alvedro
Varios viajeros entran a Alvedro, en la primera jornada de cierre en LavacollaFalta de taxis en hora punta en Alvedro
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Las cifras récord de Alvedro, que viene de pasar por el mejor semestre de su historia gracias al cierre provisional del aeropuerto de Santiago, que obligó a desviar el tráfico al aeródromo de Culleredo, han permitido a la alcaldesa sacar pecho. "Avala a posición que temos mantido durante os últimos anos. Agardamos que a Xunta exerza as súas competencias". 

En la línea de anteriores declaraciones, Rey abogó por una política aeroportuaria común en la que los tres aeropuertos sean competitivos no entre sí, sino contra otras instalaciones como Oporto, a donde acuden cinco millones de viajeros cada año. "Que a Xunta se deixe de limosnas", repitió, refiriéndose a la ayuda de 100.000 euros para rutas aéreas

El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo

El aeropuerto de Alvedro cosecha el mejor primer semestre de su historia

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