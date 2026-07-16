Hace 25 años | La Virgen del Carmen pasea por A Coruña

Procesión de la Virgen del Carmen en A Coruña en julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

En 2001, hace 25 años, miles de coruñeses participaban en la procesión de la Virgen del Carmen, que se adelantó un día para hacerla coincidir en domingo; en 1976, hace 50 años, seis concejales coruñeses anunciaban su dimisión al considerar que los asuntos fundamentales para la ciudad estaban paralizados y que no se les daba opción para actuar sobre ellos; y hace 100 años, en 1926, el Deportivo de La Coruña buscaba administrador con un sueldo de 400 pesetas al mes.

Hace 25 años | Miles de coruñeses renuevan su voto con la Virgen del Carmen

Al más puro estilo rociero, miles de personas se lanzaron a la calle para acompañar emocionadas a la Virgen del Carmen en su paseo por la bahía coruñesa. Los pescadores acudieron de forma masiva a la cita con la patrona de las gentes del mar. El ritual, que se viene realizando desde hace años, funde lo profano con lo religioso aportando gran vistosidad en un acto en el que la Virgen del Carmen sale a hombros de la iglesia de San Jorge para dar un paseo por las aguas de la dársena. La patrona se hizo a la mar acompañada por el estruendo de las bocinas de los barcos de sus fieles. La procesión náutica se convirtió en un espectáculo de color. El acto central del día contó con la presencia de diversas personalidades ligadas al mundo del mar. Los representante oficiales realizaron sus particulares plegarias. El capitán de Navío Luis Sánchez Feijóo y el Capitán Marítimo, Ángel del Real, fueron los encargados de pedir a la patrona protección y salud para el gremio de la gente del mar. El párroco de San Jorge bendijo a todos los presentes y a las aguas.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Seis concejales coruñeses anuncian al alcalde su posible dimisión

Seis concejales han anunciado la posibilidad de dimitir de sus cargos en el caso de que el alcalde no rectifique su actual línea de actuación. El regidor ha respondido a los concejales que no ha lugar a rectificación, por lo que se espera que la dimisión de los concejales sea inminente. Los seis dimisionarios se dicen, desde las últimas elecciones a alcalde, marginados de toda posibilidad de decisión dentro de la Corporación municipal. En el escrito presentado al alcalde señalan también que asuntos fundamentales para la ciudad están parados y que no se les da opción para actuar sobre ellos; que no se les facilita información y que muchos proyectos llegan a las votaciones plenarias sin que ninguno de esos seis concejales hayan intervenido en su elaboración. Para aclarar su postura ante los coruñeses es por lo que pondrían sus cargos a disposición de la autoridad competente , “en el caso de que el alcalde no tomara una determinación urgente”. Los concejales firmantes del escrito son los señores Ripoll García, Serrano González-Babé, Rodríguez Carballido, Lasheras Arsado, Fernandez López y Laredo Verdejo.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El Real Club Deportivo de La Coruña busca administrador por 400 pesetas

Con arreglo al artículo 39 del Reglamento aprobado en Junta general del 12 del corriente, se convoca a concurso para cubrir la plaza de administrador de este Club. Los concursantes presentarán instancias antes de las nueve de la noche del día 17 del actual, en la secretaría del Club, indicando los méritos y servicios que deseen alegar. El día 19, a las tres y media de la tarde, concurrirán al local social para verificar un ejercicio práctico y seguidamente se hará la designación por el Consejo que habrá de recaer en la persona que reúna, a juicio del mismo, las mejores condiciones, ya que se atenderá para su nombramiento únicamente a la mayor aptitud del que haya de designarse. Condiciones: El designado deberá depositar en la Tesorería del Club y como garantía de su gestión, cédulas de cooperación por valor de tres mil pesetas. Estará en la Sociedad en las horas de oficina y en todo momento el presidente. Llevará la contabilidad del club y será encargado de la correspondencia y de todo lo anejo a la Administración. Percibirá de sueldo 400 pesetas mensuales.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego